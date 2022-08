Înregistrarea audio care ar putea schimba jocurile pentru șefia Guvernului britanic. Liz Truss crede că englezii nu vor să muncească mai mult

Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, favorită la funcția de premier, atacă cultura muncii a britanicilor, care ar trebui ”să muncească mai mult” într-o conversaţie divulgată marţi, relatează AFP.

”Există o problemă fundamentală în raportul cu munca” în Regatul Unit, declară Liz Truss, şefa diplomaţiei în Guvernul demisionar al lui Boris Johnson, în această înregistrare publicată de cotidianul The Guardian pe site.

”Dacă vrem să devenim o ţară mai bogată şi mai prosperă, asta trebuie să se schimbe. Dar nu cred că oamenii sunt pregătiţi să o facă”, afirmă ea în această conversaţie care datează, potrivit cotidianului, din perioada în care era numărul doi la Trezorerie, din 2017 şi până în 2019.

Această înregistrare a fost dezvăluită înaintea unei reuniuni televizate, organizată de către Partidul Conservator la Perth, în Scoţia, în care Liz Truss şi rivalul său în cursa la şefia formaţiunii şi Guvernului, fostul ministru al Finanţelor Rishi Sunak, urmează să răspundă unor întrebări ale membrilor partidului.

Într-o aluzie la referendumul Brexitului din 2016, Liz Truss remarcă că ”noi spunem că Europa a provocat aceste probleme mari, că imigranţii (le-au provocat), dar ceea ce trebuie să facem este să muncim mai mult. Acesta nu este un mesaj popular”.

În opinia sa, productivitatea mai mică a britanicilor rezultă ”în parte dintr-o stare de spirit şi o atitudine. Este o problemă de cultură a muncii în realitate. În China este foarte diferit, pot să vă asigur”.

Contactată de AFP, echipa de campanie a lui Liz truss nu a dezminţit autenticitatea acestor declaraţii care, consideră ea, ”nu au contextul”.

”Este necesar să creştem productivitatea, care conduce la salarii mai bune şi la o calitate a vieţii mai bună a salariaţilor în întreg Regatul Unit”, declară aceeaşi sursă.

Publicarea acestei înregistrări are loc în timp ce Liz Truss şi Rishi Sunak îşi fac campanie pentru a obţine voturile membrilor Partidului Conservator - aproximativ 200.000 -, care-şi aleg până la 2 septembrie liderul, într-un vot prin corespondenţă.

Cum Partidul Conservator este majoritar în Parlament, învingătorul va deveni premier şi-i va succeda lui Boris Johnson, care a demisionat la începutul lui iulie, în urma unei serii de scandaluri şi minciuni.

Liz Truss este favorită în sondaje.

Anunţarea rezultatului alegerilor conservatoare este prevăzută la 5 septembrie.

