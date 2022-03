Liz Truss se teme că Rusia se foloseșete de negocieri pentru a-și regrupa forțele

Ministrul britanic de externe, Liz Truss, a avertizat că discuţiile de pace între Ucraina şi Rusia ar putea servi Kremlinului drept o "perdea de fum" pentru regruparea trupelor în vederea continuării ofensivei, relatează sâmbătă DPA, potrivit Agerpres.

Rămâne la latitudinea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski să decidă modul în care ţara sa să abordeze discuţiile de pace cu Moscova, a spus ea.Într-un interviu pentru The Times, Liz Truss a declarat că îi este teamă că negocierile - despre care s-a spus că au făcut unele progrese - să fi fost doar o "perdea de fum".Premierul britanic Boris Johnson a promis la Conferinţa conservatorilor scoţieni din Aberdeen că va trimite mai multe arme defensive în Ucraina după ce a vorbit vineri cu Zelenski.El a afirmat că este "mai convins ca oricând" că aventura militară a preşedintelui rus Vladimir Putin în Ucraina va eşua.Johnson urmează să se adreseze Forumul de primăvară al conservatorilor de la Blackpool sâmbătă, unde va aborda probabil din nou conflictul din Ucraina.Şeful serviciului militar britanic de informaţii militare, Jim Hockenhull, consideră că Putin duce acum un "război de uzură" după ce aşteptările iniţiale privind un conflict rapid s-au spulberat.Kremlinul este constrâns să-şi schimbe tacticile, recurgând la utilizarea "iresponsabilă şi fără discernământ" a puterii de foc, ceea ce va duce inevitabil la mai multe victime civile, a apreciat Jim Hockenhull.Dacă şi-ar fi dorit serios să poarte discuţii de pace cu Ucraina, Moscova nu ar folosi astfel de metode, consideră şi şefa diplomaţiei britanice."Dacă o ţară este serioasă cu privire la negocieri, ea nu bombardează fără discernământ civili în ziua aceea", a declarat Liz Truss pentru The Times.Ea s-a arătat "foarte sceptică" faţă de negocierile între cele două ţări, adăugând că "ceea ce am văzut nu este decât o încercare de a crea spaţiu pentru regruparea ruşilor"."Nu vedem nicio retragere serioasă de trupe ruse sau vreo propunere serioasă pe masă", a afirmat Liz Truss, potrivit căreia "ruşi au minţit, minţit şi minţit"."Mă tem că negocierile este o altă tentativă de a crea o diversiune şi o perdea de fum", a insistat ea."Desigur, Ucraina, ca naţiune suverană, este pe deplin îndreptăţită să desfăşoare orice proces de negociere pe care îl consideră potrivit", a menţionat totodată şefa diplomaţiei britanice.Oficialii occidentali au avertizat că ruşii dispun de stocuri "enorme" de muniţie de artilerie, ceea ce înseamnă că ar putea continua bombardamentele timp de mai multe săptămâni.Dar, după mai bine de trei săptămâni de campanie, este clar că Kremlinul încă nu şi-a atins niciunul dintre obiectivele sale iniţiale, apreciază la rândul său generalul Hockenhull.Moscova "a fost surprinsă de amploarea şi îndârjirea rezistenţei ucrainene şi a fost dată peste cap de problemele apărute", le-a spus el jurnaliştilor."Operaţiunile ruse s-au schimbat. Rusia urmăreşte acum o strategie de uzură. Acest lucru va implica utilizarea iresponsabilă şi fără discernământ a puterii de foc", a subliniat şeful serviciului militar de informaţii britanic, adăugând că aceasta va duce la creşterea de pierderi umane în rândul civililor, la disfuncţionalităţi la nivelul infrastructurii ucrainene şi la aprofundarea crizei umanitare.Eforturilor Londrei de ajutorare a refugiaţilor ucraineni s-a alăturat şi fostul prim-ministru britanic David Cameron, care anunţat vineri că este la volanul unei furgonete cu provizii în drum spre graniţa dintre Polonia şi Ucraina.