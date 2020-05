Locuri de munca disponibile in Marea Britanie

Marea Britanie este una dintre cele mai afectate tari in urma pandemiei de Coronavirus. Din cauza restrictiilor anti-COVID, cetatenii din statele membre ale blocului comunitar nu se mai pot deplasa in UK, iar fermierii au ramas fara angajatii sezonieri de care au mereu mare nevoie. Guvernul de la Londra a gasit si a recomandat o solutie pentru a-i ajuta pe agricultori, si anume aceea ca localnicii care au ramas fara loc de munca sau sunt in somaj tehnic au posibilitatea de a participa la muncile agricole, scrie CNN.

Ministrul britanic al Mediului, George Eustice, a declarat ca intr-un an normal aproximativ 30.000 de persoane din Uniunea Europeana ajung in Marea Britanie pentru activitati agricole sezoniere. `Exista un interes urias din partea oamenilor care vor sa faca asta. Avem nevoie de zeci de mii de oameni pentru astfel de activitati`, a mai adaugat ministrul britanic al Mediului.

Speranta Anghel