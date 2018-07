Loteria Română anunță RECORD ISTORIC la tragerea de joi: Sunt puse în joc peste 4 milioane de euro

Joi, 19 iulie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica Loteria Romana a acordat 32.548 de castiguri in valoare totala de 1.605.924,82 lei. Tragerile loto de joi, 19 iulie, vor avea loc incepand cu ora 17:20 si vor fi transmise in direct, pe TVR1, in cadrul emisiunii „Lozul cel Mare”

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: aprox. 20,40 milioane lei (peste 4,37 milioane de euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

PREMII MARI IN JOC

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 9,47 milioane lei (peste 2 milioane de euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 404.500 de lei (peste 86.800 de euro).

La Joker, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 395.300 de lei (peste 84.800 de euro) iar la Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 192.800 de lei (peste 41.300 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza un report cumulat in valoare de aprox. 362.000 de lei (77.700 de euro) iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 68.000 de lei (aprox. 14.600 de euro).

