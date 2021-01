Loteria Română anunță reporturile la Joker și Loto 6/49

Joi, 21 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 17 ianuarie, Loteria Romana a acordat 20.969 de castiguri in valoare totala de peste 1,23 milioane lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 6 milioane lei (peste 1,23 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,92 milioane de lei (aproximativ 394.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 17,81 milioane lei (peste 3,65 milioane de euro). La categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 102.000 de lei (aproximativ 21.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 795.000 de lei (peste 163.000 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de peste 396.600 de lei (peste 81.000 de euro). La Super Noroc, este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 57.000 de lei (peste 11.700 de euro).

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

Un jucator care si-a incercat norocul la o agentie din Pitesti, cu un bilet cu 36 de variante la Loto 6/49 si 8 variante la Noroc a obtinut trei dintre cele 5 castiguri de categoria a II-a la Loto 6/49, 15 castiguri de categoria a III-a si 10 castiguri de categoria a IV-a, in total 110.453,61 lei. Celelalte doua premii de categoria a II-a, a cate 33.698,32 lei, au fost castigate de un jucator care si-a incercat norocul in Fetesti, jud. Ialomita, respectiv de un jucator care a jucat in Bucuresti.

La tragerea Joker de duminica, 17 ianuarie, s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 57.608,06 lei. Biletul norocos a fost jucat jucat la o agentie din Craiova, pe bilet s-au jucat 39 de variante la Joker si 8 variante la Noroc Plus. Pe langa premiul de categoria a III-a, posesorul biletului norocos a obtinut si doua castiguri de categoria a V-a, patru castiguri de categoria a VII-a si doua castiguri de categoria a VIII-a, in total 58.574 lei.

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 17 ianuarie, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 46.316,40 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Dorohoi, judetul Botosani si a fost completat cu patru variante simple la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc.