Loteria Română anunță un report de peste trei milioane de euro la Joker la extragerea de duminică

Reportul la categoria I a jocului Joker depăşeşte 14,92 milioane lei (peste 3 milioane de euro) în cadrul extragerilor loto de duminică, informează Loteria Română.

De asemenea, la Loto 6/49 este în joc o sumă de aproximativ 610.000 de lei (peste 125.000 de euro), iar la Noroc este un report cumulat în valoare de peste 1,45 milioane lei (aproape 300.000 de euro)

La Joker, la categoria a II-a, se înregistrează un report de aproximativ 845.000 de lei (peste 173.500 de euro) la care se adaugă câte un autoturism Dacia Logan pentru fiecare variantă câştigătoare la această categorie, iar la categoria a III-a reportul este in valoare de peste 99.400 lei (mai mult de 20.400 de lei).În acelaşi timp, la jocul Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report în valoare de aproximativ 804.000 lei (peste 165.100 de euro), plus câte un autoturism Dacia Logan pentru fiecare variantă câştigătoare la aceeaşi categorie. La categoria a II-a, la acelaşi joc, reportul este de aproximativ 55.000 de lei (peste 11.200 de euro), în timp ce la Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 30.700 de lei.Valoarea unui autoturism Dacia Logan este de 45.324,70 lei.Potrivit sursei citate, acordarea câştigurilor în autoturisme se va face în ordinea cronologică a revendicării câştigurilor, în limita numărului de autoturisme disponibile.În situaţia în care numărul total de variante câştigătoare la categoria a II-a la Joker şi la categoria I la Loto 5/40 este mai mare decât numărul de autoturisme Dacia Logan disponibile la nivelul C.N. Loteria Română S.A. pentru a fi acordate ca premii: după epuizarea numărului de autoturisme Dacia Logan disponibile se va acorda contravaloarea în bani a autoturismului/autoturismelor aferente celorlalte variante câştigătoare menţionate (respectiv valoarea în bani autoturism, de 45.324,70 lei).Duminică vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 10 decembrie, Loteria Română a acordat peste 9.600 de câştiguri în valoare totală de care a depăşit 356.600 de lei.