Loteria Română anunță un report la Loto 6/49 de peste 3,8 milioane de lei, iar la Joker, de peste 7,6 milioane de lei

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report în valoare de peste 3,8 milioane lei, iar la Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 7,6 milioane lei, transmite Loteria Română, anunță MEDIAFAX.

Joi vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la Tragerile Loto de duminica, 5 iulie a.c., Loteria Romana a acordat 15.924 de castiguri in valoare totala de 767.136,33 lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 3,8 milioane lei (peste 788.400 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2,3 milioane lei (peste 475.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 7,6 milioane lei (peste 1,57 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 127.400 lei (peste 26.300 de euro). La categoria I a jocului Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report de peste 20.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de peste 1,1 milioane lei (peste 230.000 de euro) si peste 24.400 lei la categoria a II-a, in timp ce la Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 60.800 de lei ( peste 12.500 de euro).