Lotul României este optimist înaintea meciului cu Franţa: 'Ăsta este secretul nostru: unitatea! Am fost şi suntem foarte unite'

Componentele lotului României de Fed Cup au susţinut o conferinţă de presă miercuri, înaintea meciului cu Franţa din semifinale. Fetele au evidenţiat că sunt mulţumite de suprafaţa pe care se vor juca meciurile şi sunt încrezătoare că pot scrie istorie, potrivit mediafax.

Simona Halep ţinteşte sus şi se gândeşte departe, la finala competiţiei. Spune că trofeul este obiectivul său individual din acest an. ”E un meci special, foarte important, chiar uriaş, jucăm pentru o finală de Fed Cup după 43 de ani. Nu vreau să par arogantă, dar merităm să fim aici, să jucăm pentru finală, pentru că avem o echipă puternică, am muncit foarte mult împreună să ajungem aici şi să facem o performanţă mare pentru România. Dacă vom câştiga, va fi şi maia mare! Obiectivul meu personal în 2019 este câştigarea Fed Cup şi sper să reuşim. Mă simt excelent! Am jucat foarte bine în aceste 2 zile de antrenament, sunt sănătoasă, am energie în mine, deci abia aştept să joc la cel mai înalt nive”, a declarat liderul naţionalei, citat de Fanatik.

Citește și: Mega-lovitură pentru Gică Popescu! Va fi executat silit pentru o sumă colosală

Irina Begu consideră că diferenţa va fi făcută de omogenitatea echipelor, unde România ar avea câştig de cauză. Lotul este foarte unit, iar asta se va vedea pe parcursul weekend-ului. “Ăsta este secretul nostru: unitatea! Am fost şi suntem foarte unite, ne-am ajutat mereu una pe cealaltă. Suntem la fel de pozitive, relaxate şi încrezătoare ca şi la Ostrava”.

Mihaela Buzărnescu, Monica Niculescu şi Raluca Olaru au făcut şi ele o analiză a meciului cu Franţa.

“E important pentru mine că am început să câştig în ultima perioadă, pentru încrederea în forţele proprii. Lucrul pozitiv din ultimele meciuri este că am început să alerg cu mai multă uşurinţă, să-mi simt picioarele, cum se spune. Sunt pregătită să şi joc, dar să fiu şi în tribună”, Mihaela Buzărnescu.

”Abia aştept să joc, am avut nişte emoţii incredibile cu Cehia şi vreau să retrăiesc acele momente. Îmi place foarte mult sala. Abia aştept să ne bucurăm iar cu suporterii şi echipa”, Monica Niculescu.

Citește și: Adio, dosare penale! Cum ar putea scăpa Dragnea nepedepsit

”Îmi doresc mult să joc, dar tot ce contează este să învingem. Cu Cehia m+am bucurat de la TV, cum sper să mă bucur alături de fete”, Raluca Olaru.

Tragerea la sorţi a meciurilor semifinalei Franţa - România va avea loc vineri, de la ora 13:30 - ora României. Sâmbătă, primele două meciuri de simplu sunt programate de la ora României 15:00, iar duminică - un maxim posibil de trei meciuri (2 de simplu, 1 de dublu), de la ora 14:00.

A doua semifinală Fed Cupa se dispută între Australia şi Belarus.