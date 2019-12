Louis Munteanu, jucătorul de 17 ani al echipei lui Hagi, a marcat golul victoriei în partida FC Voluntari - Viitorul, încheiată 1-2. Fotbalistul, intrat în locul lui Gabi Iancu minutul 70 al meciului, a reușit să aducă cele trei puncte după ce a punctat în minutul 88, potrivit Mediafax.

"Sunt fericit că mi-am ajutat echipa și sper ca de acum încolo să marchez cât mai mult și să îmi ajut echipa să câștige.

Am început să am experiență. Îi mulțumesc lui Mister că are încredere în mine și sper să o țin tot așa.

(n.red. - cum s-a simțit în fața porții apărate de Rîmniceanu) Nu am avut emoții, am personalitate bună.

(n.red. - dacă va marca și în următorul meci, cu FCSB) Dacă voi intra de la început sau voi intra pe parcurs sper să marchez", a spus Louis Munteanu, la finalul partidei, la Digi Sport.

În urma acestei victorii, Viitorul a urcat pe locul trei în clasamentul Ligii 1, cu 35 de puncte. La trei puncte distanță de locul secund, ocupat de CFR Cluj, și cinci lungimi distanță de liderul clasamentului, Astra Giurgiu. FC Voluntari a rămas pe ultimul loc, având opt puncte, după 19 etape.

Echipele de start, FC Voluntari - Viitorul, 1-2

FC Voluntari: Rîmniceanu - Struna, Balaur, Armaş, Al. Vlad - Căpăţînă, Gorobsov, Laidouni - I. Gheorghe, Ţiră, Măţan

Rezerve: Mitrev, Rodriguez, Kocic, Costin, Signorelli, Ebralidze, Papazoglou

Antrenor: Cristiano Bergodi

Viitorul: Căbuz - Boboc, Ţîru, Ghiţă, De Nooijer - Ciobanu, Artean, Houri - Rivaldinho, Iancu, Ganea

Rezerve: Buzbuchi, Matei, L.Munteanu, Pitu, Dulca, Leca, Iacob

Antrenor: Gică Hagi