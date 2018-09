'Love Yourself: Answer', al doilea album al grupului k-pop BTS care debutează pe primul loc anul acesta în topul Bilboard 200

„Love Yourself: Answer” este al doilea album al grupului k-pop BTS care debutează pe primul loc în topul Billboard 200 în decurs de un an, după ce „Love Yourself: Tear” a reuşit aceeaşi performanţă la finalul lunii mai, scrie news.ro.

Noul album, ultimul al grupului sud-coreean din trilogia „Love Yourself”, a fost vândut în 185.000 de copii în săptămâna încheiată pe 30 august, potrivit cifrelor Nielsen Music.

„Love Yourself: Answer”, care cuprinde 14 piese, a fost lansat pe 24 august prin BigHit Entertainment.

Fost ocupant al locului întâi, „Astroworld” al lui Travis Scott s-a menţinut pe poziţia secundă, cu 111.000 de unităţi vândute, în timp ce „Scorpion” al lui Drake a urcat un loc, până pe trei, cu 87.000 de unităţi.

„Sweetener” al Arianei Grande a coborât trei locuri, până pe patru, după ce, în a doua săptămână de top, a fost vândut în 75.000 de unităţi.

Albumul „Queen”, semnat de Nicki Minaj, a coborât două locuri, până pe cinci, cu 64.000 de unităţi vândute, iar „beerbongs & bentleys” al lui Post Malone a coborât un loc, până pe şase, cu 56.000 de unităţi vândute.

Cel de-al doilea album al cântăreţului reggaeton Ozuna, „Aura”, este primul lui disc care ajunge în top 10 al Billboard 200, după ce în săptămâna de debut a fost vândut în 49.000 de unităţi.

Pe locul al optulea în Billboard 200 se află „17” al lui XXXTentacion, care a urcat de pe poziţia a 25-a, după ce a fost vândut în 46.000 de unităţi, la un an de la lansare.

„Goodbye & Good Riddance” al lui Juice WRLD s-a menţinut pe locul al nouălea, cu 41.000 de unităţi vândute, iar „Invasion of Privacy” al lui Cardi B, pe locul al zecelea, cu 34.000 de unităţi vândute.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de descărcări sunt egale cu un album).