Lovitură de baros pentru oligarhul rus Abramovici - Premier League intervine cu o sancțiune devastatoare pentru patronul Chelsea

"Ca urmare a sancţiunilor impuse de guvernul britanic, consiliul de administraţie al Premier League i-a ridicat lui Roman Abramovici rolul de director al Chelsea Football Club", a transmis organizatorul campionatului englez de fotbal.



"Această decizie nu are niciun impact asupra capacităţii clubului de a se antrena şi a disputa meciuri, conform dispoziţiei de licenţă acordată clubului de guvern şi care va expira pe 31 mai", se mai arată în comunicat.



Numele miliardarului rus figurează pe lista britanică a sancţiunilor vizând conturile şi companiile magnaţilor pro-Kremlin, Abramovici fiind descris ca un oligarh cu o legătură strânsă de decenii cu preşedintele rus Vladimir Putin. Abramovici a dezminţit însă astfel de legături.



Abramovici a anunţat săptămâna trecută că scoate la vânzare clubul londonez, dar procesul este incert în prezent, întrucât activitatea lui Chelsea este reglementată acum de o licenţă specială guvernamentală.

Following the sanctions by the UK Government, the Premier League Board has disqualified Roman Abramovich as a Director of Chelsea Football Club



The Board’s decision does not impact on the club’s ability to train and play its fixtures.



