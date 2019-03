Lovitură de imagine dată de Viktor Orban - Unul dintre cei mai mari antrenori români i-a devenit consilier

Emeric Ienei, poate cel mai cunoscut român de etnie maghiară, câștigător de Cupa Campionilor cu Steaua, a acceptat propunerea premierului maghiar Viktor Orban de a-i deveni consilier pe probleme de sport, scrie gsp.ro.

După ce investițiile masive pe care Guvernul de la Budapesta le-a făcut la Sepsi Sf. Gheorghe au propulsat echipa în play-off, premierul maghiarViktor Orban a reușit să dea o altă mare lovitură de imagine României. L-a convins pe unul dintre cei mai emblematici români de etnie maghiară și poate cel mai titrat antrenor de fotbal în viață să-i devină consilier pe probleme de sport.

S-AU ÎNTÂLNIT LA BUDAPESTA

Emeric Ienei, una dintre figurile legendare ale fotbalului românesc, în general, și ale clubului Steaua, în special, a primit această propunere direct din partea lui Viktor Orban, iar după ce cei doi s-au și întâlnit în capitala Ungariei, fostul tehnician a dat curs ofertei. Din cauza vârstei înaintate pe care Ienei o are, a trecut de 80 de ani, discuțiile pe proiectele pe care Orban le dorește au loc la telefon și ele se desfășoară aproape săptămânal.

ORBAN VREA ACADEMIA ȘI ÎN BIHOR

Prima temă pe care premierul de la Budapesta i-a propus-o lui Ienei este cea legată de înființarea unei academii pe teritoriul județului Bihor, ceva asemănător cu ceea ce s-a construit la Miercurea Ciuc (Harghita) și la Sf. Gheorghe (Covasna). Județul Bihor e al patrulea în topul celor care conțin cei mai mulți etnici maghiari. Conform recensământului de acum 8 ani, în Bihor erau 138.000 de maghiari, ceea ce înseamnă un sfert din populația județului. Doar în Harghita (257.000), Mureș (2000.000) și Covasna (150.000) sunt mai mulți etnici maghiari.

INTERVIU » "Îl cunosc de multă vreme pe Orban, n-am putut să-l refuz"

Emeric Ienei explică modul în care a ajuns să lucreze pentru Orban și Guvernul de la Budapesta și dezvăluie ce presupune funcția pe care o are.

- Domnule Ienei, bună ziua, de la Gazeta Sporturilor vă deranjăm.

- Bună ziua, cu ce vă pot fi de folos?

- Am înțeles că Viktor Orban, premierul Ungariei, v-a propus să-i deveniți consilier de sport și dumneavoastră ați acceptat!

- Așa este. Sunt consilierul domnului Orban!

- Dar cum s-a ajuns la această legătură între dumnevoastră și Orban?

- Eu îl cunosc de foarte multă vreme și, fiind implicat și pasionat de fotbal, n-am putut să-l refuz. Am fost o singură dată la dânsul în Ungaria, unde am avut o întâlnire, dar de atunci nu am mai mers acolo pentru că mi-e greu cu drumurile. Vorbim destul de des la telefon, e metoda de comunicare cea mai simplă. Ne știm de multă vreme! Când am mers la dânsul la birou, în Budapesta, chiar mai veniseră niște turci ca să vorbească despre fotbal și sport.

- Și ce presupune colaborarea?

- Îl ajut cu tot felul de informații legate de fotbalul din Oradea, din județ de aici, de la noi. În ultimele discuții pe care le-am avut la telefon, am încercat să găsim un loc și o echipă de aici, din județ, unde să facă o Academie de fotbal. După modelul de la Sepsi și Csikszereda. Am avut deja primele discuții cu dânsul, dar și cu cei din oraș. Trebuie să fie implicați mai mulți factori, să găsim și foști fotbaliști care vor să fie parte din acest proiect. Eu am fost cooptat deja în echipa asta și încerc să ajut cu cele mai bune sfaturi și informații pe care le am. Vorbesc cu domnul Orban și cu cei implicați și sper să facem treabă bună.

- Care sunt planurile pe termen scurt?

- Urmează ca în perioada viitoare să mai avem o întâlnire, cred că o să vină și domnul Orban și vom stabili exact locația unde să fie construită Academia și să punem la punct toate detaliile, să dăm drumul la treabă

DE CE A FUGIT DIN ROMÂNIA CÂND AVEA 4 ANI

În urmă cu 5 ani, Ienei oferea un interviu pentru Adevărul, în care spunea pentru prima dată de ce a fost nevoit să plece din România când era foarte mic. "Copilăria mi-am trăit-o în Slovacia, de fapt, era vorba despre fosta Ungarie, dar, după Al Doilea Război Mondial, când s-a împărţit Europa, zona respectivă a devenit actuala Slovacia. În timpul războiului, tatăl meu a fugit, ca să nu intre în armată în România. Am fugit în Ungaria cu toată familia. Eu aveam 4 ani. Ne-am stabilit în Lucenec, care se află acum în Slovacia. Tatăl meu s-a angajat la o fabrică din orăşel. Acolo am stat până s-a terminat războiul. Problema a fost alta. Tatăl meu, deşi fugise de armata română, a ajuns în cea maghiară. L-au luat acolo. A plecat şi n-am mai ştiut de el până în 1946. 5 ani n-am știut nimic de el. Ce se întâmplase? Luptase pe frontul din zona Germaniei, iar în Austria fusese luat prizonier de ruşi. A fost eliberat de englezi. A venit pe jos, cu trenul şi cu căruţa. Războiul se terminase, nu mai ştiam nimic de el. Ne-am trezit, într-o zi, cu el acasă. Eram în grădină, căţărat în cireş, şi a apărut un om. Mă uitam la el şi nu-l recunoşteam, aşa de slab era. Mi-am dat seama cine e numai după voce, când m-a strigat", și-a adus aminte Ienei, care astăzi locuiește în Oradea.

CUM I-A SFIDAT PE UNGURI ÎN 1985

Într-un interviu pentru ziarul Libertatea, acordat acum un an și jumătate, Emeric Ienei a fost întrebat dacă a avut vreodată probleme în România din cauza faptului că e de etnie maghiară. "Niciodată n-am avut de suferit. Eu am făcut liceul în limba maghiară, la Arad, iar facultatea, ICEF-ul, la București, în limba română. Am știut să vorbesc și cu românii, și cu maghiarii", a spus Ienei, care a dezvăluit apoi o întâmplare din 1985, când Steaua a mers la Budapesta să joace cu Honved, în Cupa Campionilor. "Atunci când am ajuns pe aeroportul din Budapesta, ne-au întâmpinat jurnaliștii maghiari, care, știind că eu vorbesc maghiara, au tăbărât pe mine. Le-am zis așa: «Măi băieți, fiți atenți. Dacă o să vreți să vorbesc fără traducere, nu se poate. Toți trebuie să înțeleagă ce spun eu». Și am considerat că, dat fiind faptul că reprezentam o echipă din România, era normal să vorbesc doar în limba română. Altcineva a făcut traducerea. Dacă vrea cineva să vină să vorbească în particular cu mine, voi vorbi în maghiară. Dar atunci erau acțiuni oficiale ale unei echipe din România și de aceea am crezut normal să vorbesc doar în limba română", a povestit Ienei.

A FOST ȘI SELECȚIONER AL UNGARIEI

După rezultatele excepționale pe care le-a avut cu Steaua la jumătatea anilor '80, Ienei a intrat în atenția Federației de Fotbal de la Budapesta, care l-a ofertat pentru a prelua echipa națională. Ienei a dat curs și a fost selecționer al maghiarilor în 1992-1993. Mandatul său a fost unul foarte slab, a început preliminariile Campionatului Mondial din 1994, dar a fost demis după 4 meciuri, 3-0 cu Luxemburg, 1-2 cu Islanda, 0-0 și 0-1 cu Grecia. În locul său a fost instalat marele Ferenc Puskaș. Ungaria a terminat pe 4 grupa preliminară și a ratat accesul la Mondialul din Statele Unite.

ORBAN A FOST FOTBALIST

Actualul prim-ministru al Ungariei are o afinitate către sport, în general, şi către fotbal, în special. În tinereţe a jucat fotbal la echipa Felcsut, iar în prezent a fost un mare susţinător al sprijinirii, prin proiecte guvernamentale, a dezvoltării infrastructurii din fotbal. Cluburile maghiare s-au dezvoltat, au mai toate stadioane de top şi au ajuns să deţină bugete şi de peste 13-15 milioane de euro. MOL Vidi s-a calificat anul trecut în grupele Europa League, iar Ferencvaros l-a angajat în toamnă ca antrenor pe Sergei Rebrov, căruia îi plăteşte un salariu anual de un milion de euro.