Lovitură devastatoare a Franței la adresa României și Moldovei - Transport ilegal de alimente interceptat și 1,2 tone de produse au fost distruse

Poliţia municipală, vameşii şi direcţia regională de mediu au participat, vineri, la Nisa, la o operaţiune de interceptare a unui transport ilegal de marfă provenind din România şi Moldova. Au fost distruse 1,2 tone de alimente şi confiscate sute de pachete de ţigări şi de litri de alcool, relatează francebleu.fr, potrivit news.ro.

Au fost interceptate de cei 20 de poliţişti municipali, agenţi vamali şi ai direcţiei de mediu trei camioane şi o maşină break venite din Moldova şi din România. Vehiculele erau pline de marfă. Au fost descărcate din maşini aproximativ 500 de colete ilegale în care se aflau 234 de pachete de ţigări de contrabandă, aproape 250 de litri de alcool, aspiratoare, scaune şi 1,2 tone de alimente.

Ţigările şi alcoolul au fost confiscate, iar alimentele au fost distruse deoarece transportul cărnii, peştelui, brânzeturilor şi mâncării gătite a durat câteva zile fără să se respecte normele de igienă şi temperatură. Scaunele şi aspiratoarele au fost înapoiate.

Vehiculele au fost confiscate momentan şi le vor fi înapoiate proprietarilor după ce aceştia vor plăti amenzile pentru transport ilegal şi muncă disimulată. Acest transport de mărfuri nu a fost declarat în Franţa, iar cele opt persoane care se aflau în camioane nu au putut prezenta contracte de muncă, declaraţii de lucrători detaşaţi, adaugă France Bleu.

Operaţiunea a fost organizată după ce poliţiştii municipali din Nisa au observat în urmă cu câteva luni că în cartierul bisericii ruse a reapărut o piaţă clandestină. În piaţa respectivă erau aduse cu camioane venite din estul Europei produse de toate felurile, comandate în prealabil prin telefon sau pe internet.

“De când am ajuns la conducerea poliţiei municipale, în 2017, am organizat acţiuni de luptă împotriva acestui tip de comerţ, care de altfel reprezenta şi o tulburare a ordinii publice, deoarece se desfăşura în stradă. Aceste camioane din ţările din est încetaseră să mai vină, dar de câteva luni am observat că au revenit, astfel că am decis să acţionăm”, a declarat şeful poliţiei municipale din Nisa, Richard Gianotti.