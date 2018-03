Lovitură după lovitură pentru Facebook: Gigantul american ar putea primi o amendă URIAȘĂ în urma scandalului scurgerilor de informații

Comisia Federală pentru Comerţ din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigaţie privind Facebook, care ar putea aduce reţelei de socializare o amendă uriaşă, ca urmare a suspiciunilor că ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de către o companie implicată în campania electorală din 2016 a preşedintelui SUA, Donald Trump, relatează agenţia EFE.

Această investigaţie a fost declanşată după ce, la finele săptămânii trecute, au apărut dezvăluiri conform cărora compania de consultanţă Cambridge Analytica ar fi avut acces, în 2014, la datele companiei conduse de Mark Zuckerberg, ceea ce ar reprezenta o clară violare a condiţiilor de confidenţialitate ale reţelei de socializare.

În urma acuzaţiilor, gigantul tehnologic s-a declarat "scandalizat" şi a argumentat că ceea ce s-a întâmplat a fost cauzat de faptul că a fost înşelat de firma britanică.

Citește și: Mark Zuckerberg, chemat LA RAPORT: Fondatorul Facebook, OBLIGAT să dea explicaţii în scandalul momentului - ANCHETĂ în Camera Comunelor

"Suntem scandalizaţi, pentru că am fost înşelaţi. Ne-am angajat să consolidăm puternic politicile noastre pentru protejarea datelor utlizatorilor şi vom face paşii necesari în acest sens", au afirmat reprezentanţii companiei, într-un comunicat de presă, potrivit Agerpres.

Ulterior, vicepreşedintele companiei, Paul Grewal, a afirmat, printr-un comunicat, că "inima" companiei este protejarea informaţiilor utilizatorilor şi cere acelaşi angajament utilizatorilor care folosesc aplicaţiile Facebook.

"Dacă aceste rapoarte sunt adevărate, este un abuz grav privind regulile noastre. Toate părţile implicate, inclusiv SCL Group/Cambridge Analytica, Christopher Wylie şi Aleksandr Kogan, ne-au asigurat că au distrus datele în cauză", a precizat Grewal.

"În lumina noilor informaţii, conform cărora datele nu ar fi fost distruse, i-am suspendat de la Facebook pe aceşti trei actori principali, în aşteptarea mai multor date. Vom face tot ce este necesar pentru a garanta că datele respective vor fi distruse odată pentru totdeauna şi vom lua toate măsurile împotriva celor care au comis această infracţiune", a adăugat Paul Grewal.

Conform presei britanice, compania de consultanţă, care a colaborat cu echipa lui Donald Trump în timpul campaniei electorale din 2016, a folosit informaţiile respective pentru dezvoltarea unui program informatic menit să estimeze deciziile votanţilor pentru a le putea influenţa.

Nu este pentru prima dată când Facebook se află în centrul criticilor pentru rolul său în aceste alegeri, în contextul în care, în ultimele luni, reţeaua de socializare s-a confruntat cu numeroase acuzaţii privind difuzarea, în timpul campaniei, de ştiri false (fake news) care ar fi putut afectat intenţia de vot.

De altfel, aceste acuzaţii au determinat Facebook, precum şi motorul de căutare Google, să se angajeze, în noiembrie 2017, că vor lua măsuri pentru a opri difuzarea de ştiri cu origini dubioase, prin limitarea publicităţii.

Citește și: Percheziții DE AMPLOARE la sediul BMW: Acuzații GRAVE ale procurorilor la adresa gigantului german

Anterior, pe 6 septembrie, Facebook anunţase că 470 de conturi false, probabil operate din Rusia, ar fi cheltuit circa 100.000 de dolari pentru postarea de anunţuri politice pe această reţea de socializare, în ultimii doi ani.

Însă, noile acuzaţii ar putea reprezenta o lovitură pentru compania californiană, deoarece, de data aceasta, suspiciunile privesc propriile politici ale companiei.

Momentan, Facebook a respins acuzaţiile, dar, faptul că firma Cambridge Analytica a recunoscut că a avut acces la datele a milioane dintre utilizatorii săi, înseamnă ori că reţeaua de socializare a suferit un furt de date ori că a violat propriile norme şi a facilitat utilizarea arhivelor sale de către altă companie.

În 2011, Facebook s-a angajat să solicite consinţământul utilizatorilor săi înainte de a realiza anumite modificări ale condiţiilor de confidenţialitate ale utilizatorilor, ca parte a unui acord cu statul, care în acest moment acuză compania că a abuzat de utilizatori, difuzând unor companii terţe mai multe informaţii decât cele autorizate.

Din acest motiv, suspiciunea că reţeaua de socializare ar fi putut facilita acest fel de informaţii Cambridge Analytica ar însemna că a violat acordul, iar FTC ar putea să amendeze Facebook cu 40.000 dolari pe zi pentru fiecare violare de date, conform Bloomberg.

Citește și: Cea mai MARE AFACERE din istorie: Donald Trump a bătut palma cu prinţul moştenitor al Arabiei Saudite pentru 400 de miliarde de dolari / VIDEO

Pe de altă parte, acţiunile Facebook s-au depreciat marţi, până la mijlocul sesiunii de tranzacţionare, cu 4,7%, la Wall Street, după ce luni pierduseră până la 7% din valoare.

Acestea, însă, nu sunt singurele preocupări ale lui Mark Zuckerberg, ca a fost convocat atât de Parlamentul britanic, cât şi de cel european pentru a clarifica relaţiile existente între firma sa şi Cambridge Analytica, la care este investitor fostul şef al campaniei lui Trump din 2016, Steve Bannon.

În plus, după cum a informat The New York Times, luni, şeful de securitate a datelor de la Facebook, Alex Stamos, a anunţat că demisionează, din cauza dezacordurilor interne privind modul în care trebuie să gestioneze difuzarea de informaţii false.