Rusia primește lovituri în serie, iar marile companii își închid liniile de producție. După alte branduri de renume, acum Coca Cola și Danone anunță faptul că pleacă din Rusia, informează Nexta.

De asemenea, brandul de lux Cartier pleacă din Rusia, asta după ce un anunț similar a fost făcut și de Louis Voitton.

⚡️#CocaCola and #Danone are leaving the #Russian market.