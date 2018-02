LOVITURĂ pe piața drepturilor TV: Încă două televiziuni vor transmite meciurile din UEFA Champions League şi UEFA Europa League

Televiziunile LOOK TV şi LOOK Plus vor transmite în direct, începând de miercuri şi până la finalul actualului sezon, mai multe meciuri de fotbal din cele mai importante competiţii de fotbal intercluburi, UEFA Champions League şi UEFA Europa League.

"Telespectatorii LOOK TV şi LOOK Plus vor putea urmări în direct şi înregistrat meciuri jucate pe parcursul săptămânii în cele două competiţii. Sevilla – Manchester United este capul de afiş al acestei seri în UEFA Champions League, meci ce va putea fi urmărit în direct chiar pe LOOK Plus. Pe LOOK TV va putea fi urmărit meciul Şahtior Donetk – AS Roma. Mâine, spectacolul fotbalistic continuă pe Look TV şi Look Plus cu meciuri din UEFA Europa League. 5 meciuri vor fi transmise în direct, iar celelalte vor fi difuzate înregistrat", anunţă reprezentanţii celor două posturi de televiziune.

Programul complet al celor două seri:

Miercuri – MECIURI LIVE

UEFA EUROPA LEAGUE

19.00 - TSKA MOSCOVA - STEAUA ROSIE BELGRAD (LOOK Plus)

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

21.45 - SEVILLA - MANCHESTER UNITES (LOOK Plus)

21.45 - SAHTIOR DONETK - AS ROMA (LOOK TV)

Joi – MECIURI LIVE

UEFA EUROPA LEAGUE

18.00 - LOKOMOTIV MOSCOVA - NICE (LOOK Plus)

20.00 - VILLAREAL - LYON (LOOK PLUS)

20.00 - LEIPZIG -NAPOLI (LOOK TV)

22.05 - ATALANTA BERGAMO - DORTMUND (LOOK Plus)

22.05- MILAN - LUDOGORET (LOOK TV)

LOOK TV şi LOOK Plus difuzează şi meciurile din Liga 1 Betano.

În luna februarie, cele două canale au realizat o premieră în transmisiunile tv de fotbal din România la meciurile derby, difuzând “comentarii altfel” dedicate suporterilor echipelor combatante. Cele două televiziuni au introdus şi “arbitrul video”, în transmisiunile meciurilor de fotbal din Liga 1 Betano. Verdictul este dat de specialişti chiar în timpul meciurilor, telespectatorii aflând live dacă decizia luată pe teren de arbitru a fost sau nu corectă.

LOOK TV şi LOOK Plus difuzează în România meciuri din UEFA Champions League, UEFA Europa League, Liga 1 Betano, meciuri din Liga a II-a şi din Liga a III-a, meciuri din Campionatul de Fotbal al Belgiei şi Scoţiei. Pe cele două canale sunt prezente şi cele mai importante competiţii europene de baschet şi rugby.

CLEVER MEDIA NETWORK este compania deţinătoare a televiziunilor LOOK TV şi LOOK Plus şi îşi propune să devină unul dintre principalii jucători pe piaţa media din România. În perioada următoare va lansa televiziunea de business Profit.ro TV, precum şi alte proiecte inovatoare.