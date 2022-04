Lovitură pentru Amazon: Angajaţii din Staten Island au votat în favoarea participării la primul sindicat al unui depozit al companiei din SUA

Angajaţii depozitului Amazon din Staten Island, New York, au votat vineri să se alăture unui sindicat, o mişcare inovatoare în cadrul companiei şi o înfrângere usturătoare pentru gigantul comerţului electronic, care s-a opus în mod agresiv eforturilor de sindicalizare, transmite CNBC.

Decizia a fost luată cu 2.654 de voturi pentru aderarea la sindicat şi 2.131 de voturi împotrivă.

Aproximativ 8.325 de lucrători au fost eligibili să voteze dacă să devină parte din Amazon Labor Union. Au fost 67 de buletine de vot contestate, un număr prea mic pentru a schimba rezultatul alegerilor, conform news.ro.

Rezultatele mai trebuie să fie certificate oficial de către Consiliul Naţional pentru Relaţii de Muncă.

Amazon nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii cu privire la rezultatul alegerilor.

Depozitul din Staten Island, cunoscut sub numele de JFK8, este cel mai mare din New York al Amazon şi are acum distincţia de a fi primul din SUA care s-a sindicalizat, în ciuda faptului că lucrătorii s-au confruntat cu o campanie puternică antisindicală.

Amazon a tapetat pereţii de la JFK8 cu bannere care proclamau ”Votează nu”, a creat un site web şi a organizat întâlniri obligatorii săptămânale. A angajat chiar şi o firmă influentă de consultanţă şi sondaj, cu legături strânse cu grupurile politice democrate şi şi-a prezentat propriile beneficii faţă de cele oferite de sindicate.

Votând Amazon Labor Union (ALU), angajaţii din Staten Island ar putea contesta modelul actual de muncă al companiei, care este coloana vertebrală a promisiunii sale de a livra coletele în termen de două zile pentru serviciile Prime.

Sindicatul pot perturba nivelul de control pe care Amazon îl exercită asupra angajaţilor săi din depozit şi care efectuează livrări, cum ar fi capacitatea sa de a stabili unilateral ritmul de lucru şi salariile pe oră, au declarat anterior experţii în muncă pentru CNBC.

ALU a cerut Amazon să pună în aplicare rate de productivitate ”mai rezonabile” în depozit. De asemenea, îndeamnă compania să majoreze salariile, precum şi să ofere lucrătorilor mai multe pauze plătite şi concedii, printre alte cereri.

Sindicatul este condus de Christian Smalls, un fost manager al JFK8, care a fost concediat de Amazon în 2020, după ce compania a susţinut că a încălcat regulile de distanţare socială. Smalls a susţinut că a fost concediat ca răzbunare pentru că a organizat un protest în primele săptămâni ale pandemiei de coronavirus pentru a cere măsuri de siguranţă mai puternice.

Smalls a devenit rapid un lider al activismului muncitoresc la Amazon şi în alte părţi. El a vorbit la mitinguri în care a criticat stilul de muncă de la Amazon şi, la un protest memorabil, a instalat o ghilotină în afara conacului fondatorului Amazon, Jeff Bezos, din Washington, D.C., pentru a cere salarii mai mari.