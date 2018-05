LOVITURĂ pentru DNA: Achitare în dosarul în care procurorii cereau închisoare pentru foști judecători ÎCCJ

Înalta Curte de Casație și Justiția a achitat definitv lotul foștilor judecători de la Curtea Supremă acuzați de DNA de fapte de corupție. DNA cerea opt ani de închisoare pentru fosta judecătoarea Gabriela Bîrsan. Decizia este definitivă.

Procurorul de şedinţă a cerut, în instanţă, cea mai mare pedeapsă pentru Gabriela Bîrsan, adică opt ani de închisoare cu executare, iar pentru Iuliana Puşoiu, trei ani de închisoare, tot cu executare.

Vezi AICI minuta!

În aceeaşi cauză au fost judecaţi avocaţii Claudia şi Radu Gherbovan Silinescu, foştii judecători Iuliana Puşoiu şi Anton Pandrea, care au lucrat tot la ICCJ, şi omul de afaceri Gabriel Chiriac.

Pentru Anton Pandrea, DNA a cerut patru ani cu executare, pentru Alina Corbu la fel, iar pentru avocatul Radu Silinescu Gherbovan, doi ani de închisoare cu suspendare.

Pentru soţia lui, Claudia Silinescu Gherbovan, reprezentantul parchetului a cerut cinci ani de închisoare cu executare, iar pentru omul de afaceri Gabriel Chiriac, cinci ani de închisoare cu executare.

Vezi și: Statul prea mult pe scaun îţi afectează în mod iremediabil creierul/ STUDIU

În replică, fostul magistrat a negat acuzaţiile, punctând că DNA a intrat cu bocancii în viaţa sa particulară.

„Ce am spus la prima instanţă spun şi aici. Nu am săvârşit nicio faptă penală. Nu mă fac vinovată de niciuna din acele fapte pentru care am fost trimisă în judecată de un procuror ce nu a făcut niciun act de cercetare. Dosarul a stat doi ani şi opt luni în nelucrare. În acest dosar au fost folosite probe excluse ca fiind dobândite ilegal. Şi azi, după şapte ani, în mod bizar, ele se află în doaar. Nu sunt, nu am fost şi nu voi fi vreodată un judecător corupt. Mi-m făcut meseria sub un crez, pe care dacă nu îl aveam, după anii ăştia de chin şi calvar aş fi făcut ce ar fi făcut mulţi. Aş fi plecat din profesie. Dar nu am plecat. Şi nu voi pleca. Pentru că am acest crez. (...) Eu şi soţul meu avem peste 90 de ani în slujba dreptului. Cum se poate ca brusc să devin un om vânat? Pentru că în seara percheziţiei s-au facut abuzuri grave la adresa mea şi a soţului meu. DNA a intrat cu bocancii în viaţa mea particulară şi a soţului meu”, a spus Gabriel Bîrsan în ultimul cuvânt, în faţa judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ).

În iulie 2014, judecătoarele Gabriela Bârsan şi Corina Corbu au fost suspendate din funcţie de CSM. Gabriela Bîrsan este soţia fostului judecător CEDO Corneliu Bârsan.



Gabriela Bârsan, preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal din cadrul ÎCCJ la data faptelor, a fost trimisă în judecată în iulie 2014 pentru săvârşirea a două infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice; luare de mită; folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii care nu sunt destinate publicităţii şi permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii şi trafic de influenţă. Iuliana Puşoiu, judecător la aceeaşi secţie, este acuzată de două infracţiuni de luare de mită şi uz de fals.



În acelaşi dosar au fost deferiţi justiţiei Anton Pandrea (fost preşedinte al secţiei penale a ÎCCJ şi fost membru al CSM), în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de favorizare a făptuitorului, şi Corina Corbu (judecător la secţia de contencios administrativ şi fiscal), acuzată de complicitate la favorizarea făptuitorului.

Vezi și: Torsul pisicii are adevărate virtuți terapeutice: Ce afecţiuni poate vindeca



De asemenea, au fost trimişi în judecată avocaţii Radu şi Claudia Silinescu Gherbovan, omul de afaceri Gabriel Chiriac şi Florian Ionescu, şoferul Gabrielei Bârsan, angajat la ÎCCJ.



DNA susţine că cercetările penale efectuate în prezenta cauză faţă de cei 8 inculpaţi vizează perioada ianuarie 2010 - mai 2011 şi, din probele administrate în cursul urmăririi penale, a rezultat un tablou infracţional complex, la care au participat, pe de o parte, persoane învestite cu demnităţii publice (judecători) şi, pe de altă parte, patroni de firme cu interese judiciare ori avocaţi ai acestora.



Procurorii susţin că judecătorii s-au folosit de prerogativele lor în scopul rezolvării unor probleme personale, precum petreceri gratuite pentru aniversările proprii la restaurante exclusiviste din Paris, Bucureşti, vacanţe şi călătorii cu avionul gratuite, anulare de bilete de avion şi obţinerea altor bilete conform dorinţelor, cazare în apartament dintr-un cartier exclusivist al Parisului, obiecte vestimentare de lux.



Persoanele din a doua categorie au oferit avantajele materiale magistraţilor şi au obţinut tergiversarea dosarelor aflate pe rolul Instanţei supreme, strămutarea ori promisiunea traficului de influenţă în perspectiva unor soluţii favorabile.



În esenţă, cei patru judecători şi avocaţii Radu şi Claudia Silinescu Gherbovan au asigurat asistenţă juridică pentru cinci firme, din care două aparţineau omului de afaceri Gabriel Chiriac, beneficiare ale admiterii strămutărilor, suspendării judecării cauzelor până la soluţionarea strămutărilor, traficului de influenţă, favorizării făptuitorului.



Pe un alt palier, probele procurorilor relevă relaţia dintre Gabriela Bârsan şi şoferul Florian Ionescu, acesta din urmă fiind un om în casă aflat la dispoziţia personală a judecătoarei.



"Practicile infracţionale s-au bazat pe o reţea de cereri de strămutare, concomitent cu suspendarea judecării cauzelor de fond până la soluţionarea strămutării, în scopul tergiversării flagrante în favoarea firmelor beneficiare. Această activitate infracţională a fost facilitată de către preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, inculpata Bârsan Gabriela Victoria, chiar şi în situaţii în care nici măcar nu s-a solicitat suspendarea judecării cauzei până la soluţionarea strămutării. O a doua modalitate a constituit-o soluţionarea unor dosare de către judecătoarea Puşoi Iuliana în mod favorabil firmelor reprezentate, asistate chiar de către avocatul Gherbovan Silinescu Radu", mai susţin procurorii.



Anchetatorii mai notează că judecătoarele Bârsan şi Puşoiu au primit, în schimbul acestor servicii judiciare, excursii, bilete de avion, cadouri provenind de la omul de afaceri Gabriel Chiriac şi cei doi soţi avocaţi Gherbovan.



În cazul judecătoarei Bârsan, foloasele au fost date direct ori prin intermediul şoferului Florian Ionescu, care a dat declaraţii mincinoase în favoarea "şefei sale".



Procurorii mai arată că descoperirea relaţiei infracţionale dintre judecătoare, avocaţi şi omul de afaceri Gabriel Chiriac a fost îngreunată, favorizată şi chiar zădărnicită de Anton Pandrea.



Astfel, judecătorul Anton Pandrea a autorizat, la data de 5.04.2011, interceptarea şi înregistrarea audio-video pe o durată de 30 zile a convorbirilor telefonice ambientale dintre judecătoarele Puşoiu, Bârsan şi Claudia Gherbovan, precum şi înregistrarea de imagini. El i-a relatat despre aceste înregistrări judecătoarei Corina Corbu, iar aceasta, în calitate de "prietenă", a atenţionat-o pe avocata Claudia Gherbovan, informaţia ajungând apoi la judecătoarele Gârbovan şi Puşoiu.



De altfel, după ce "au aflat despre cercetările efectuate în cauză", preocuparea majoră a judecătoarelor Puşoiu şi Bârsan a fost de a-şi constitui probe, alibi, justificări, revendicând cu un plus de tenacitate corectitudinea relaţiei dintre ei, pentru a ascunde cooperarea lor delictuală, mai precizează DNA.