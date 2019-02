Lovitură pentru Dragnea - Tudose prevede un nou val de transferuri la Pro România: 'PSD nu mai face 20%'. Ce spune fostul premierul despre 'dosarul 10 august'

Fostul premier Mihai Tudose a declarat, miercuri, că este posibil să mai urmeze demisii din PSD. Întrebat de scorul PSD în rândul electoralui, acesta a spus că social-democrații se află undeva la 20%.

„Eu cred că da (vor fi și alte transferuri de la PSD la Pro România - n.r.). E greu să pleci din casa ta fiindcă te-au invadat alții. Noi am plecat de la Putere, domnia sa (Liviu Dragnea - n.r.) a venit de la Opoziție la Putere, pentru că, ghici ce, el a plecat de la PDL la PSD. (Unde a ajuns PSD în preferințele românilor- n.r.) Eu de pe stradă, vă spun din ce simt de la lume, că 20 % e o cifră generoasă pentru PSD. Sondajul intern e intern în sensul în care trece întâi pe unde trebuie și după ajunge la partid”, a declarat Mihai Tudose, miercuri, la Parlament, conform Mediafax.

Fostul premier, care și-a anunțat demisia din PSD și înscrierea în Pro România, săptămâna trecută, a vorbit și despre manifestația din 10 august, spunând că nu a fost încă chemat la Parchet să dea declarații.

„Nu am fost chemat (la Parchet - n.r.). Eu nu am fost în țată în perioada aia, dar din surse deschise am următoarea opinie: unu, jandarmii au spus că au avut ordin, acea hârtie invocată că a fost semnată de către doamna prefect. S-a demonstrat că hârtia aceea a fost semnată noaptea, la vreo 4 ore după ce niște sute de oameni erau prin spitale. Ceea ce este important la acest punct este că jandarmii au spus că au avut ordin. Eu o întreb pe doamna ministru de Interne cine a dat ordin. (...) Nu am văzut ordinul. Nu au fost explicații în CEx. În CEx este că noi statul, ei statul au internevit pentru a apăra democrația” a spus Tudose.

Fostul premier Mihai Tudose a anunţat , săptămâna trecută că s-a înscris în Pro România, afirmând că a constatat cu tristeţe că o parte din actuala echipă de conducere a PSD a înlocuit agenda publică cu agende personale.

Tudose a criticat PSD pentru intervența Jandarmeriei la manifestația din 10 august.