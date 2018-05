LOVITURĂ pentru ministrul Carmen Dan: Decizia Parchetului General în cazul microfonului din priză

Procurorii Parchetului General au ajuns la concluzia că nu s-a comis nicio faptă penală în cazul microfonului descoperit într-o priză din propria locuinţă de ministrul de Interne, Carmen Dan, precizează surse juridice citate de televiziunile de ştiri.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost audiată în luna ianuarie la Parchetul General, în legătură cu dispozitivul de înregistrare găsit în locuinţa sa.

În noiembrie 2017, Carmen Dan a anunţat că a găsit în apartamentul în care locuieşte cu chirie un dispozitiv de înregistrare şi a sesizat Poliţia pentru demararea unei anchete.



Ministrul de Interne declara atunci că a făcut plângere pentru violare de domiciliu.



"Am găsit în locuinţa mea un dispozitiv care, după prima verificare, pare un dispozitiv de înregistrare audio (...) într-una dintre camerele din apartamentul în care locuiesc. Fac precizarea că nu locuiesc într-o locuinţă a RAAPPS-ului şi în momentul în care am descoperit acest dispozitiv am procedat, aşa cum era normal şi firesc, am sesizat organul competent, Poliţia Română, care a făcut demersurile necesare. Înţeleg că s-a înregistrat un dosar penal. (...) Aş prefera să nu dau foarte multe amănunte, pentru că sunt informaţii care fac parte din ancheta penală. Am avut surpriza să constat că într-o priză de telefon, e oarecum suspect până şi locul unde era amplasat dispozitivul, am găsit acest dispozitiv. Era mascat în interiorul acelei prize, nu era un dispozitiv la vedere. (...) Era un dispozitiv care era conectat la o sursă de alimentare şi înţeleg că avea şi o baterie care probabil alimenta dispozitivul când s-ar fi întrerupt sursa de energie'', explica ministrul.