Lovitură pentru Trump: Ron DeSantis, guvernatorul Floridei, va face marele anunț în direct pe Twitter cu Elon Musk

DeSantis va deveni imediat cel mai important rival al lui Donald Trump în cursa pentru desemnarea candidatului republican la alegerile prezidenţiale.

Musk a distribuit postarea de pe Twitter a unui reporter al Fox News care a spus că anunţul va fi făcut miercuri, în timpul unui interviu pe această reţea de socializare, notează Agerpres.

Fox News a mai relatat că DeSantis ar urma să înainteze şi documentele la Comisia Electorală Federală odată cu anunţarea candidaturii.

În vârstă de 44 de ani, DeSantis, care este la mijlocul celui de-al doilea mandat de guvernator, va face anunţul în contextul unei întâlniri cu principalii donatori la un hotel din Miami.

Întâlnirea ar urma să dureze până vineri şi va marca începutul eforturilor lui DeSantis de a strânge donaţii.

Musk a scris pe Twitter în noiembrie că îl va sprijini pe DeSantis dacă guvernatorul va candida pentru preşedinţie în 2024.

