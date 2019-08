LPF trebuie să plătească pentru introducerea VAR dar FRF poate doar cofinanţa

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că federaţia va încerca să atragă fonduri pentru a cofinanţa introducerea Asistenţiei Video pentru Arbitraj (VAR) în Liga I, dar contribuţia majoră la acest proiect ar trebui să o aibă LPF potrivit news.ro

"Deja am iniţiat dsicuţii la nivel de FIFA şi de IFAB, aşteptăm pasul următor conform acestui grafic, să participăm la un seminar organizat de IFAB. În momentul de faţă, IFAB nu a luat o decizie împreună cu FIFA în ceea cea priveşte organizarea acestui seminar. După organizarea acestui seminar, la care eşti obligat să participi începe pregătirea arbitrilor. Duă pregătirea arbitrilor trebuie să alegi unul dintre furnizorii de tehnologie. Sunt mai mulţi furnizori de tehnologie astăzi în piaţă, FIFA îţi oferă consultanţa aferentă astfel încât să iei cea mai bună decizie. Fie că vei apela la o varintă mobilă, în sensul că muţi un van, un autovehicul de la stadion la stadion, fie un hub central, în care va trebui conectezi prin fibră optică semnalul. Trebuie să ne asigurăm că cel care face transmisia TV pune la dispoziţie gratuit semnalul, acelaşi care ajunge şi pe televizoare. Aspectul cel mai important este legat de finanţare. Noi, ca federaţie, încercăm în fiecare an să terminăm pe zero, astfel încât resursele financiare care pot reprezenta un surpulus să se întoarcă ca investiţie. LPF spune să plătească FRF, iar asta ar însemna ca federaţia să taie de undeva. Vorbim de un cost aproximativ, cel puţin în primul an, pentru că de la an la an costul va scădea, de aproxiamtiv 800.000 de euro, mai mult sau mai puţin, depinde de detalii de ordin tehnic, inclusiv linia de ofsaid, dacă o inroduci sau nu o introduci. Dacă o plăteşti 800.000 de euro, mai plăteşti 100.000 de euro ca să ai şi această linie, acest soft care îţi permite afişarea liniei de ofsaid. Dacă noi am finanţa sută la sută acest proiect, ar însemna să tăiem din altă parte, să nu mai finanţăm Liga Elitelor, să mai tăiem 250.000 de euro din banii pe care îi investim în turneul speranţelor, să mai tăiem din staff-urile pe care am reuşit cu mare greutate să le avem la nivelul locturilor de juniori. Ceea ce nu cred că poate să stea în picioare. În schimb ne-am asumat că avem inteligenţa de a produce bani să cofinanţăm acest proiect. Practic, LPF ar trebuie să găsească cea mai importantă sumă de bani pentre a putea să demarăm acest proiect, pe care eu nu-l consider de viitor, ci de prezent şi de care ai mare nevoie. Nu e uşor să implementezi tehnologia de tip VAR pentru că trebuie să te asiguri înainte de toate că îi ai pe arbitri foarte bine pregătiţi, astfel să ai întâzieri cât mai scurte. În campionatul din Brazilia s-a ajuns la întârzieri de aproape zece minute. Astăzi, fotbalul este singurul sport de echipă care are această cursivitate, nu are întreruperi, nu are time-out-uri, cu excepţia pauzelor sau pauzelor de hidratare. Există anumite riscuri dacă nu ai o echipă foarte bună de implementare. Noi avem un buget mai mic ca al LPF. Bugetul nostru este undeva la 22 de milioane de euro, bugetul LPF numai din drepturi TV este de 28,5, aproape 30 de milioane de euro. Dacă LPF nu are banii necesari, atunci cluburile ar trebui să se gândească la o soluţie. Decizia ar trebui luată în cadrul Adunării Generale a LPF, în care cluburile să stabiliească dacă îşi doresc sau nu-şi doresc. Când doreşte ceva, atunci găseşti şi resursele de finanţare. Dacă facem un calcul rapid, nu cred că efortul financiar ar trebui să depăşească 50-60.000 de euro, cel puţin în primul an, pentru un club", a declarat Burleanu.

Conform LPF, Asistenţa Video pentru Arbitraj (VAR) va fi implementată în Liga I în acest sezon, începând cu play-off-ul campionatului.

"Vom încerca să avem implementat arbitrajul video din play-off-ul acestui sezon şi din sezonul viitor să-l împlementăm la toate meciurile. Face parte din producţia meciurilor de Liga I, producţie care trebuie să respecte anumite standarde, să fie respectate cerinţele pentru arbitrajul video", a declarat, luna trecută, Orlando Nicoară, directorul general al EAD Interactive, deţinătorul drepturilor TV pentru primul eşalon al fotbalului românesc.