Lucian Bode anunță că Laura Codruța Kovesi i-a promis să va susține intrarea României în Schengen: Trei subiecte am avut pe agendă

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat miercuri la Antena 3, despre întâlnirea cu şefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruţa Kovesi, că au discutat despre în primul rând urgentarea numirilor ofiţerilor şi a agenţilor de poliţie judiciară, la structura suport., iar România este prima ţară de la nivel european care are întreaga structură ocupată cu poliţişti de poliţie judiciară. El a mai spus că au discutat şi despre cum se poate îmbunătăţi nivelul de detectare a fraudei în materie de TVA şi că Kovesi i-a transmis că are toată disponibilitatea să susţină, prin demersurile pe care le are la îndemână, aderarea României la Schengen.

”Am avut o întâlnire programată de foarte mult timp, nici nu era în România acest subiect. Trei subiecte am avut pe agendă, în primul rând urgentarea numirilor ofiţerilor şi a agenţilor de poliţie judiciară, la structura suport”, a spus ministrul de Interne.

El a continuat: ”Aici am fost în măsură să dăm o veste bună, România este prima ţară de la nivel european care în acest moment are întreaga structură ocupată cu poliţişti de poliţie judiciară. Toate cele 16 solicitări, din 20 cât prevede legea sunt onorate de către Ministerul Afacerilor Interne şi toate structurile teritoriale au poliţişti de poliţie judiciară”. Bode a mai spus că au discutat cum se poate îmbunătăţi nivelul de detectare a fraudei, în special a fraudei în materie de TVA şi alte chestiuni legate de frontiera externă. ”Şi domnia sa are toată disponibilitatea să susţină, prin demersurile pe care le are la îndemână, aderarea României la Schengen”, a mai spus Bode.