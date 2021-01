Lucian Bode, ministru de Interne, se bucură că Laurențiu Cazan a renunțat la șefia IJJ Prahova

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, salută decizia conducerii Jandarmeriei Române de a înceta împuternicirea locotenentului-colonel Laurenţiu Cazan la conducerea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova.

"În urma discuţiilor apărute în spaţiul public care afectează imaginea Jandarmeriei Române, începând cu data de astăzi, 4 ianuarie, lt. col. Laurenţiu Cazan a decis să-şi retragă acordul privind împuternicirea sa în funcţia de inspector şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova. Pentru asigurarea continuităţii comenzii, la conducerea Inspectoratului va rămâne prim-adjunctul inspectorului şef, colonel Dragoş Buzoianu", scrie ministrul pe Facebook.

În conformitate cu prevederile legale, cu aceeaşi dată, prin ordin al inspectorului general al Jandarmeriei Române, Laurenţiu Cazan urmează să îndeplinească atribuţiile avute înainte de această împuternicire.

"Înţeleg complexitatea şi importanţa pe care MAI o are, atât din postura de ministru al Afacerilor Interne, cât şi ca simplu cetăţean. Sunt convins că profesionalismul, implicarea pentru a garanta cetăţenilor o societate sigură caracterizează fiecare angajat, indiferent de funcţie sau de linia de activitate", mai scrie Bode.

El arată că este conştient că există şi excepţii, care trebuie sancţionate.

"Cât voi avea acest mandat, (...) nu voi lăsa necorectate acele erori sau situaţii care declanşează dispute publice, din cauza cărora imaginea acestor instituţii fundamentale ale statului român ar putea avea de suferit", se arată în postarea menţionată.

Lucian Bode precizează că, la patru zile de la preluarea mandatului de ministru al Afacerilor Interne - 28 decembrie 2020, a aflat că Laurenţiu Cazan a fost împuternicit la comanda Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Prahova.

"Am cerut explicaţii conducerii Jandarmeriei Române şi am fost informat că decizia de împuternicire a fost semnată pe 21 decembrie, decizie faţă de care mi-am exprimat dezacordul. În legătură cu informaţiile apărute astăzi în spaţiul public referitoare la acest caz, fac precizarea că încă din data de 28 decembrie am purtat discuţii cu prim-ministrul României şi cu liderii coaliţiei de guvernământ, cărora le-am expus punctul meu de vedere în legătură cu acest caz", adaugă Bode.

Laurenţiu Cazan, fost director general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, este unul dintre şefii Jandarmeriei acuzaţi că au organizat reprimarea manifestaţiei din 10 august 2018. Dosarul privind evenimentele de atunci a fost clasat, dar DIICOT a solicitat redeschiderea sa, cerând reluarea urmăririi penale pentru o parte din şefii Jandarmeriei de la acea vreme, printre care şi Cazan.