Lucian Bode: 'Nu mă veţi vedea să-mi asum precum doamna Rovana Plumb 180 de kilometri de autostradă, ci vreau să fac o evaluare pe fiecare lot în parte'

În orice situaţie mă veţi găsi, aici sau la minister, nu mă veţi vedea să-mi asum precum doamna Rovana Plumb 180 de kilometri de autostradă, ci vreau să fac o evaluare pe fiecare lot în parte, cu stadiu fizic, cu stadiu financiar, a declarat, miercuri, ministrul desemnat al Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, după audierile din comisiile de specialitate ale Parlamentului, potrivit Agerpres.

Întrebat de jurnalişti câţi kilometri de autostradă va da în trafic până la finele mandatului său, Bode a răspuns: "În orice situaţie mă veţi găsi, aici sau la minister, nu mă veţi vedea să-mi asum, precum doamna Plumb, 180 de km de autostradă şi am 118 km de şantier".

"Vreau să fac o evaluare pe fiecare lot în parte, cu stadiu fizic, cu stadiu financiar, să văd, dacă aşa cum corect au spus unii colegi, de ce nu sunt plătiţi subcontractorii. Nu pot să vă spun astăzi, nu cred că ar fi serios din partea mea să îmi asum câteva obiective care mai sunt în execuţie lăsate cu bombe la tot pasul de către guvernarea PSD. Vă asigur, însă, că după ce fac evaluarea pe fiecare tronson, pe fiecare obiectiv în parte, vă voi spune clar: în anul 2020 avem şanse să dăm în trafic, nu ştiu, 63 de km de autostradă, dar doar după ce vedem exact fiecare tronson în parte", a adăugat acesta.

Ministrul desemnat a dat asigurări că va informa asupra "tuturor nenorocirilor pe care le lasă această guvernare în urmă".

"Nu vreau într-un moment ca acesta, bucuros de votul pe care l-am primit, să încep şi să spun - o să am ocazia să fac acest lucru după ce voi prelua portofoliul - să spun de toate nenorocirile pe care le lasă această guvernare în urmă. Este inadmisibil să vii să-ţi asumi 350 de km de autostradă pe mandat, să vii să spui la începutul anului 2019 că vei da în trafic 180 de km de autostradă când tu aveai 118 km de şantiere, să îţi asumi după ce-l dai afară pe Neaga (Narcis Neaga, fostul director la CNAIR- n. r.) 100 de km şi cu nonşalanţă să vii astăzi să spui aici: 'Asta e, 22 de km, mai mult nu s-a putut, antreprenorul e de vină''. Nu, e vina celor care au manageriat ministerul, este vina Guvernului, este vina miniştrilor PSD şi, credeţi-mă, aţi văzut şi în programul de guvernare, nu ne-am hazardat să promitem sute de kilometri de autostradă pentru că nu ştim ce bombe se ascund pe fiecare tronson în parte. Eu am propus - şi am trecut în programul de guvernare, că vom finaliza acele tronsoane care sunt 50-60-70-80% stadiu fizic finalizate, dar suntem pe Lugoj-Deva lotul 3 cu 98% stadiu fizic şi, iată, nu putem să-l dăm în trafic. Deci, astfel de situaţii nu exclud să mai întâlnim şi pe alte loturi de autostradă tocmai din cauza acestei managerieri greşite şi a unei politici proaste pe care a dus-o PSD -ul de a promova incompetenţi în Compania Naţională de Drumuri, în companiile din zona feroviară, în TAROM", a susţinut acesta.

De asemenea, ministrul desemnat a precizat că va trebui făcută o analiză urgentă pe proiectul autostrăzii Comarnic-Braşov, care se dorea a fi realizat în parteneriat-public privat de către fosta guvernare PSD.

"Pe Comarnic-Braşov va trebui să facem o analiză urgentă să vedem unde au ajuns, în ce stadiu au ajuns cu acest PPP, pe care eu am spus public că nu-l susţin deoarece generează, aşa cum am văzut rapoarte ale Comisiei Europene, generează costuri suplimentare duble în multe situaţii, reducerea numărului de kilometri, perioadă de implementare foarte-foarte mare, dublă faţă de cât estimau iniţial. Această formă de PPP nu o susţin. Am spus, pe Comarnic-Braşov vom cere un punct de vedere din partea Comisiei Europene şi aprobarea Comisiei, iar dacă BEI, BERD, Banca Mondială, instituţiile financiare internaţionale vor dori să intre ca parteneri în a susţine acest proiect eu cred că se poate realiza şi în PPP, dar împreună cu partenerii europeni, nu aşa cum au vrut, lipsit de orice transparenţă, cei de la PSD să promoveze acest proiect", a mai spus Lucian Bode.

Întrebat dacă intenţionează gând să meargă şi el pe şantiere, Bode a răspuns afirmativ.

Deputaţii din Comisia pentru Transporturi şi Infrastructură, respectiv Comisia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, precum şi senatorii din Comisia pentru Transporturi şi Infrastructură, respectiv Comisia pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei s-au exprimat cu 31 de voturi pentru, un vot împotrivă şi 10 abţineri