Lucian Bode taie în carne vie în scandalul porcului de Crăciun: 'Până o zbura porcul, am decis să-i zbor eu pe câțiva din funcție'

Ministerul de interne Lucian Bode ia primele măsuri după ce un polițist de la rutieră din Giurgiu a fost păcălit de colegi să-i ceară șeful său un porc de Crăciun. Șeful Poliției Rutiere va fi înlocuit din funcție, iar alți șase polițiști vor fi cercetați disciplinar.

„Știți o expresie foarte cunoscută și folosită foarte des în limba română: când o zbura porcul. Ei, cred că această expresie i-a inspirat pe cei de la Poliția Rutieră Giurgiu și vreau să vă anunț că, până o zbura porcul, am decis să-i zbor eu pe câțiva din funcție. Așadar, am decis încetarea împuternicirii șefului Serviciului rutier din cadrul IPJ Giurgiu, începând cu data de 26 noiembrie, și am decis declanșarea cercetării prealabile, în conformitate cu statutul polițistului, față de un ofițer și cinci agenți de poliție pentru s stabili existența sau inexistența unor abateri disciplinare”, a anunțat Lucian Bode, după ședința de Guvern.