Lucian Isar, atac DEVASTATOR la adresa lui Liviu Dragnea și Mugur Isărescu

Economistul Lucian Isar lansează un atac extrem de dur la adresa lui Liviu Dragnea și a guvernatorului BNR, Mugur Isărescu. Lucian Isar susține că cei doi sunt cei care, în ciuda faptului că România are creștere economică, provoacă probleme românilor, prin măsurile economice luate.

”Cresterea economica din 2017 se datoreaza in proportie de peste 80% cresterii consumului final al populatiei (date publicate de Institutul National de Statistica).

Lamele foarfecei sunt reprezentate de:

1. dezancorarea anticiparilor inflationiste de catre Isarescu ceea ce va justifica cresteri de preturi si de dobanzi care vor diminua venitul disponibil;

2. ancorarea anticiparilor de cresteri de salarii la plus 20% de catre Dragnea fara ca acestea sa reprezinte cresteri ale venituri nete ci doar alba neagra bazata pe o iluzie nominala.

1. Lama dezancorarii anticiparilor inflationiste de catre Isarescu

Isarescu a condus o politica monetara si de credit prociclica adica dobanzi mici si creditare laxa cand economia crestea peste potential. Aceasta greseala elementara din partea lui “Manole” Isarescu a fost doar o slugarnicie pentru guvernanti pentru a il “ajuta” cu dosarul de informator de la CNSAS si cu blocarea comisiei de ancheta din Parlamentul Romaniei pentru a nu fi demis ca Negritoiu de la ASF.

In acest moment Manole Isarescu face ceea ce nu a facut nici un guvernator de banca centrala si anume dezancoreaza anticiparile inflationiste. Desi BNR are un singur obiectiv si anume stabilitatea preturilor, obiectiv ratat in 11 din 12 ani de cand BNR “tinteste inflatia”, Isarescu s-a suparat pe sat si ghideaza cresterea preturilor.

Aceasta crestere a preturilor ceruta de Isarescu devine o profetie auto implinita deoarece nici macar Consiliul Concurentei nu va mai putea interveni in momentul in care toti producatorii si comerciantii vor creste preturile aparent ne-coordonat. Toata lumea va invoca comunicarea publica a Guvernatorului BNR Isarescu.

Actiunea de crestere a preturilor este macro ghidata de Manole insusi ca sa poata sa isi ascunda actiunile de santaj la adresa clasei politice: cresterea dobanzilor si a cursului de schimb, respectiv ingreunarea accesului la credite (desi tot el se minuneaza ca Romania este ultima din Europa la nivel de intermediere financiara cu doar 27%).

Isarescu dezancoreaza anticiparile inflationiste pentru a justifica deprecierea permisa a cursului si cresterea dobanzilor. Cursul si dobanzile sunt armele folosite de Isarescu in negocierea cu politicienii. Politicienii sunt sensibili la problemele persoanelor cu credite in lei sau valuta care isi vad micsorate veniturile disponibile prin cresterea dobanzilor si/sau a cursului (ca paranteza doar Isarescu crede ca populatia inghite o crestere simultana a cursului si a dobanzilor la lei ca fiind una determinata de piata libera fara ca el sa anunte public simultan deprecierea cursului si cresteri de dobanzi).

Saltul actual in inflatie a fost creat de politica monetara si de credit, guvernul pastrand ca si celelalte anterioare deficitul bugetar in limita a 3% din Produsul Intern Brut.

2. Lama ancorarii anticiparilor de crestere a salariilor de catre Dragnea

Dragnea a folosit o tehnica de manipulare a populatiei de tip alba neagra privind cresterea salariilor. A mizat pe iluzia nominala data de diferenta intre salariul brut si cel net.

Transferarea constributiilor de la angajator la angajat a fost vanduta populatiei drept o crestere a salariului primit cu peste 20% dar in realitate s-a materializat fie in diminuari ale salariului net fie in mentinerea salariului net.

Cresterea de 20% a fost doar o ancorare a anticiparilor de crestere a veniturilor care nu s-a regasit si in cresterea veniturilor nete disponibile.

Populatia care a crezut promisiunile lui Dragnea si-a ajustat comportamentul de consum si investitional la promisiunea cresterii veniturilor disponibile cu 20%. Multi au intrat in contracte Prima Casa crezand ca de la 1 ianuarie 2018 cresc veniturile.

Iluzia nominala utilizata de Dragnea in acest joc de tip Alba Neagra cu populatia are multe maniere de expresie si este indelung studiat in economie. Link

Utilizatorii acestei metode de manipulare pleaca de la premisa ca populatia datorita unei sumedenii de motivatii nu face corect distinctia intre nominal si influentele ce diminueaza aceste sume nominale.

In cazul populatiei Romaniei in 2018 promisiunea de crestere a veniturilor este doar la nivel nominal si nu net. Aceste venituri care nu au crescut au fost deja in parte alocate anumitor destinatii de cheltuieli datorita alterarii comportamentului de consum si investitional (de exemplu angajarea de noi credite in speranta existentei veniturilor care sa acopere ratele creditelor).

Cresterea inflatiei, a cursului de schimb si a dobanzilor diminueaza pe diferitele canale or care actioneaza venitul disponibil deja diminuat in urma pacalelii cu cresterea venitului nominal si cresterea volumului de cheltuieli.

Cele doua tipuri de scalpari ale venitului disponibil practicat de “Manole” Isarescu si de Dragnea in 2018 va diminua consumul si implicit va frana cresterea economica in 2018 cu implicatii legate de sustenabilitatea finantelor publice si a investitiilor in infrastructura”, arată Lucian Isar, pe blogul personal.