Lucian Onea: Procurorul m-a sunat să-mi spună că e revoltat că Negulescu a dezmințit informațiile ministrului Justiției privind denunțurile împotriva lui Kovesi

Fostul șef al DNA Ploiești susține, în sesizarea înaintată Inspecției Judiciare, obținută de STIRIPESURSE.RO, că procurorul care îl anchetează l-a sunat să-i spună că este revoltat de dezmințirea dată de Mircea Negulescu privind denunțurile pe care acesta le-ar fi făcut împotriva Laurei Codruța Kovesi. De asemenea, Onea sustine ca actiunile procurorului s-au inscrie in sfera penala.

"La data de 26.04.2018, doamna procuror Iordache Elena m-a contactat telefonic pentru a-mi comunica ca este revoltata de faptul ca dl Negulescu Mircea, in seara zilei de 25 aprilie 2018, a dezmintit, intr-un interviu acordat mass media, informatiile Ministrului Justitiei potrivit carora dl Negulescu ar fi formulat denunturi impotriva doamnei procuror general Laura Codruta Kovesi la Parchetul de pe lânga Inalta Curte de Casatie si Justitie, ceea ce excede cadrului procesual cu care este investita", scrie Lucian Onea în sesizarea transmisă inspectorilor.

Magistratul suspendat susține că Elena Iordache a eludat dispozițiile privind repartizarea aleatorie în dosarul care îl vizează, sesizându-se din oficiu cu privire la cauze care erau deja repartizate altor procurori.

Referitor la o plângere formulată de unul dintre cei pe care Onea i-a cercetat, Constantin Ispas, magistratul susține că Elena Iordache ar fi admis cererea de audiere a lui Vlad Cosma, desi acesta nu ar fi avut cunostinta despre cauza in care era vizat Ispas.

"In aceasta modalitatea d-na Elena Iordache, in mod formal a incercat si a reusit sa creeze aparenta de legalitate cu privire la modalitatea in care s-a sesizat din oficiu, insa in fapt, a folosit in mod abuziv prevederile legale pentru a obtine o depozitie a lui Vlad Cosma in dosarul 19/P/2018 cu privire la aspecte ce formau obiectul unor dosare repartizate anterior, in mod legal colegilor sai din aceeasi unitate de parchet.

De altfel, la dosar nu exista vreun inscris din care sa reiasa modalitatea de instintare a martorului Vlad Cosma: citatie scrisa transmisa prin serviciul postal ori fax, sau nota telefonica ori proces verbal privind informarea telefonica.

Asadar, doamna procuror Elena Iordache a procedat la audierea lui Vlad Cosma urmarind sa se „autoinvesteasca” cu solutionarea plingerii formulate de Vlad Cosma care constituia obiectul dosarului 72/P/2018 rapartizata altui procuror si sa dispuna inculparea mea in raport de Vlad Cosma si nu in raport de Ispas Constantin.

Drept urmare, dupa audierea lui Vlad Cosma in calitate de martor la data de 30.03.2018, in cauza ce viza plingerea formulata de Ispas Constantin, doamna procuror Iordache Elena s-a sesizat din oficiu, in aceeasi zi a audierii lui Vlad Cosma,respectiv 30.03.2018 , cu privire la savirsirea infractiunii prevazute si „pedepsite de art 52 rap la art 48 Cp rap la art 280 alin 2 C pen constind in modalitatea de determinare a lui Vlad Cosma de a intocmi in fals o sesizare pe numele Serghei Petrus si tabele cu alegatori din Republica Moldova inscrisuri ce au fost depuse si folosite drept probe in doua dosare privindu-l pe Sebastian Ghita „.

Desi avea obligatia de a inregistra procesul verbal de sesizare din oficiu in registru special, conform art 132, rap la art 173 din Regulamentul de organizare al parchetelor publicat in MO Partea I nr 623 bis/26.08.2014, doamna procuror Elena Iordache a eludat aceste prevederi legale, cu scopul ascunderii conducerii sectiei ca efectueaza cercetari cu privire la aspecte care se aflau deja in lucru la colegii domniei sale din aceeasi unitate de parchet", se arata in plangerea inaintata Inspectiei Judiciare, intrata in posesia STIRIPESURSE.RO.

"Toate aceste aspecte intrunesc elementele constitutive ale unor multiple abateri disciplinare si chiar fapte penale", spune Onea.

Lucian Onea susține că procurorul ar fi divulgat informații secrete de serviciu.

"Ulterior „autoinvestirii” sale cu cercetarea unor fapte nereale ce imi erau imputate de catre Vlad si Andreea Cosma, in mod injust, d-na Elena Iordache a divulgat acestora date si informatii secrete de serviciu, pe care le-a cunoscut in virtutea atributiilor sale de serviciu prin relationarea cu alti colegi procurori din cadrul aceleiasi unitati de parchet.

De asemenea, a divulgat date si informatii dintr-un dosar de urmarire penala aflat intr-o faza nepublica, respectiv dosarul nr 19/P/2018, atit catre familia Cosma cit si catre terte persoane ( citiva jurnalisti si avocati apropiati familiei Cosma si lui Sebastian Ghita) iar acestia, la rindul lor le-au dat publicitatii. In aceeasi modalitate, d-na procuror Elena Iordache a mai divulgat informatii nepublice privind alte activitati de urmarire penala precum si in legatura cu actele de procedura pe care intentiona sa le efectueze, eu aflind din massmedia atit informatia ca dumneaei intentioneaza sa dispuna extinderea urmaririi penale fata de subsemnatul cit si incadrarea juridica data faptelor. Dupa respingerea cererii de recuzare, la data de 27 iulie 2018 mi-a comunicat masura controlului judiciar despre care opinia publica stia, inca din 25 iulie ca ar fi fost luata. Asadar, mai inainte de a fi dispusa masura fata de mine si comunicata procedural, d-na Elena Iordache a divulgat aceasta activitate de urmarire penala, precum si alte date si informatii dintr-un dosar aflat in faza nepublica urmarind sa denigreze intreaga mea activitate anteriora, pe de o parte, dar si sa ma impiedice sa imi exercit profesia, pe de alta parte.

De asemenea, la data de 01.08.2018 in timpul emisiunii Sinteza Zilei moderata de Mihai Gidea care l-a avut ca invitat pe Ministrul Justitiei – a fost difuzata in integralitatea ordonanta prin care s-a dispus luarea masurii controlului judiciar fata de subsemnatul, facindu-se totodata afirmatii denigratoare referitoare la intreaga activitate a DNA, urmarindu-se astfel sa fie influentata solutia ce trebuia a fi adoptata a doua zi, 02.08.2018 de catre ICCJ in dosarul ce avea ca obiect plingerea formulata de subsemnatul impotriva ordonantei privind luarea masurii controlului judiciar, dar si o defaimare a procurorilor candidati pentru sefia DNA ce provin din interiul acestei unitati de parchet aspect ce poate fi lesne constat vizualizind emisiunea in discutie", arata Onea.

"In scopul verificarii sustinerilor mele solicit a fi vizualizate de catre inspectorii judiciari toate inregistrarile video-audio a depozitiilor martorului Cosma Vlad pe care d-na Elena Iordache refuza in mod nejustificat sa le puna la dispozitia partilor", este una dintre solicitarile procurorului.