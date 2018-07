Lucian Șova: Nu cred că lotul trei din autostrada Lugoj-Deva va fi gata anul acesta

Nu cred că lotul trei din autostrada Lugoj-Deva va fi gata anul acesta, însă aceasta trebuie finalizată până în 2019, iar autostrada Sebeș-Turda va fi gata în 2019, a declarat Lucian Șova, Ministrul Transporturilor, într-o emisiune TV.

„Nu cred că lotul trei din autostrada Lugoj-Deva va fi gata anul acesta, dacă menține ritmul acesta, dar vă spun, pe lotul trei se lucrează cu 100 și ceva de muncitori, pe lotul patru cu 600 de muncitori. Pe lotul trei se lucrează cu sub 100 de utilaje”, a declarat Lucian Șova.

„La ritmul acesta, lotul trei nu se poate finaliza în acest an, dacă s-ar întâmpla o minune, în sensul că ar lucra cu 300 de muncitori români și poate cu 200 de utilaje în loc de 100, sigur că termenele s-ar scurta”, a adăugat Șova.

În privința autostrăzii Sebeș-Turda, ministrul Transporturilor spune că va fi gata în totalitate în vara anului 2019. „Se termină și asceastă reasfaltare. Sunt foarte supărat de faptul că practic nu recepționăm autostradă nouă, ci autostradă reparată și cuvintele cheie vreau să se ducă către toți antreprenorii, pentru că nu pot să fac abstracție de faptul că nici măcar prima mașină pe care va circula în mod oficial, legal pe aceste segmente, nu va circula pe un drum nou, ci pe anumite segmente reparate. Nu pot să mă fac că luăm niște produse deja reparate”, a adăugat ministrul.

„Sebeș-Turda trei și patru, o săptămână, deci cele două loturi vor fi deschise traficului săptămâna viitoare, celelalte loturi 1 și 2 vor fi deschise nu numai conform graficului, ci și modului în care am evaluat nu numai eu, ci și compania ritmul lucrărilor și mobilizarea, dacă își mențin acest ritm, vara anului viitor este un termen rezonabil”, a adăugat Șova.

Despre Autostrada Sibiu-Pitești, Lucian Șova a spus că „miercuri a fost depus studiul de evaluare adecvată, deci ultimul document care ține de acordul de mediu. Am descoperit că în cadrul acestui document ni se recomandă să facem două viaducte, care trec peste drumul național 7, peste calea ferată și peste râul Olt fără să atingă Autostrada, dar din perspectiva de mediu sunt absolut necesare și sunt finanțabile pe fondurile europene. Până la sfârșitul anului vom avea acordul de mediu”.

De asemene, ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a mai adăugat că ministerul a început deja să calculeze penalități pentru întârzieri la lucrările de infrastructură rutieră și a cerut CNAIR să identifice motivele pentru care au avut loc aceste întârzieri.

„Am început un proces de investigare cu privire la originea revendicărilor făcute în decursul timpului de diverși parteneri comerciali pe deoparte, pe de altă parte am început deja să calculăm noi penalități și să cer companiei (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - n.r.) și mă bucur de un partenerat corect cu conducerea companiei de astăzi, în sensul de a identifica motivele pentru care aceste lucruri s-au întâmplat, pentru că știți, percepția mea este următoarea: s-au uitat într-un sertar sau s-a stat pe o procedură legală, răspundem la 30 de zile la o hârtie pentru autorizația de construcție, mai așteptăm 30 de zile pentru o altă hârtie, în ultimele șase luni, aceste proceduri le monitorizez la nivel de minister, cu aparatul propriu al ministerului, am oameni speciali dedicați care urmăresc aceste proceduri legale, astfel încât ele nu să aștepte să se petreacă în termenele de 30 de zile plus 30, astfel încât, am scurtat mult din aceste termene”, a declarat Lucian Șova la Antena 3.