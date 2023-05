Lucrarea video 'Ocean Glory' a artistei islandeze Hulda Rós Gudnadóttir, prezentată la galeria Gaep

Lucrarea video „Ocean Glory” (2019, 25 minute) a artistei islandeze Hulda Rós Gudnadóttir, care tratează tematica mediului înconjurător, va fi prezentată publicului, sâmbătă, începând cu ora 20.00, la galeria bucureşteană Gaep.

Screening-ul face parte din programul Accelerator. Mentorat şi producţie pentru artişti emergenţi, implementat de Asociaţia Culturală Eastwards Prospectus, în parteneriat cu Gaep Gallery din Bucureşti şi i8 Gallery din Reykjavik din Islanda, ca partener internaţional, potrivit news.ro.

În cel de-al doilea an de implementare, programul Accelerator se află în plină desfăşurare a celei de-a doua etape, expoziţia „Back to Where it All Began”, care poate fi vizitată până pe 13 mai şi în cadrul căreia publicul poate viziona lucrările celor 10 artişti emergenţi selectaţi anul trecut. Pe lângă obiectivul de a oferi cunoştinţe de la mentori consacraţi internaţional şi resurse pentru producţia de lucrări noi, precum şi spaţii de expunere variate, Accelerator şi-a propus o serie de acţiuni de mediere culturală sub forma unor evenimente conexe adresate publicului larg, menite să conecteze audienţele cu arta contemporană.

„Ocean Glory” este o lucrare video comisionată de Antonia Alampi, din partea Savvy Contemporary Berlin, pentru un program de performance-uri, proiecţii, mese rotunde şi ateliere, intitulat Invocations, din cadrul expoziţiei „The Long Term You Cannot Afford. On the Distribution of the Toxic”. Expoziţia a abordat tema nedreptăţii în ceea ce priveşte mediul înconjurător prin prisma noţiunii de toxic şi a discriminării implicite în producţia şi circulaţia sa, ambele adânc înrădăcinate în structuri istorice de putere. Programul Invocations s-a desfăşurat la Silent Green, o fostă capelă transformată în centru cultural.

Hulda Rós Gudnadóttir lucrează ca artistă vizuală şi regizoare de film. Deşi relevanţa chestiunilor aduse de ea în discuţie este globală, lucrările ei sunt întotdeauna ancorate în experienţe personale şi valorifică atât originile sale islandeze, cât şi stilul său de viaţă nomad, în mai multe oraşe.

Lucrările artistei sunt rezultatele unui proces de lungă durată bazat pe cercetare aprofundată, colaborări interdisciplinare şi implicare socială, prin intermediul cărora Gudnadóttir urmăreşte interconexiunile dintre ideile filosofice actuale, sistemele sociale şi percepţia asupra mediului înconjurător. Toate acestea ajung la public sub forma unor documentare şi instalaţii de mari dimensiuni – poetice, dar şi cu umor, experimentale şi critice – sau prin medii mai spontane: video pe un singur canal, performance, intervenţie, sculptură şi fotografie digitală.

„Ocean Glory” este o astfel de lucrare video, parte dintr-o serie de lucrări născute dintr-un proiect de cercetare pe termen lung, cu titlul „S-I-L-I-C-A”. Prin mijloace diferite de exprimare artistică, Gudnadóttir investighează procesul de fabricare a semiconductorilor pentru celule fotovoltaice, care se desfăşoară pe trei continente diferite şi presupune activităţi de minerit, extracţie, monocultură, arderi de cărbune, foraj pentru producţia de energie, eliberare de dioxid de carbon şi consum de combustibili fosili în transportul maritim.

„Ocean Glory” este o iteraţie creată din clipuri de cercetare şi experimente filmate. Deşi deocamdată a dezvăluit doar o mică parte din proiectul-umbrelă, „S-I-L-I-C-A”, artista a participat într-o expoziţie de grup la Ambasadele Nordice din Berlin în 2020, cu printuri de mari dimensiuni ale unor imagini din arhiva proiectului de cercetare, şi a avut o expoziţie personală cu C-printuri din aceeaşi sursă, la Scharaun Berlin în 2021.

În prezent, Hulda Rós Gudnadóttir beneficiază cu acest proiect de o rezidenţă la International Studio and Curatorial Program din New York şi lucrează la un film de lung-metraj şi o instalaţie video pe mai multe canale, cu sprijinul Icelandic Film Fund şi Icelandic Art Fund. Lansarea este programată pentru 2024/25. Totodată, următoarea expoziţie personală cu lucrări noi din proiectul S-I-L-I-C-A va avea loc la Gallery Gudmundsdottir din Berlin în 2023.

Hulda Rós Gudnadóttir (n. 1973) trăieşte şi lucrează în Berlin, dar revine constant în Reykjavik, oraşul său natal. A avut expoziţii personale la Berlinische Galerie, Reykjavik Art Museum şi Künstlerhaus Bethanien din Berlin, printre multe alte locuri. Gudnadóttir a obţinut rezidenţe la International Studio and Curatorial Program din New York (2023) şi Künstlerhaus Bethanien (2018). Este câştigătoarea Gudmundu Award (2019), Skjaldborg Award (2016), DV Culture Award (2009) şi a premiilor Penninn, Edda, Reykjavik Short and Docs şi Skjaldborg Award (2008) şi a fost nominalizată la zeci de alte premii internaţionale.

La mijlocul lunii mai 2023, programul Accelerator va prezenta tot la galeria Gaep un nou screening, de această dată, al artistului islandez Bjarni Þór Pétursson.

Următoarea etapă din programul Accelerator este arta în spaţiul public, etapă planificată pentru perioada de vară.

Accelerator a demarat pe 1 octombrie 2021 şi se va derula pe parcursul a 24 de luni, până pe 30 septembrie 2023. Bugetul proiectului este 1.069.301,00 de lei (216.707,74 de euro) pe întreaga sa durată. Valoarea finanţării nerambursabile (85% Grant SEE şi 15% bugetul naţional) este 962.370,90 de lei (195.036,97 de euro).