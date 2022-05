Lucrări de Paul Cézanne nemaivăzute în Marea Britanie, expuse în toamnă la Tate Modern

Douăzeci şi două de picturi ale influentului pictor post-impresionist Paul Cézanne, care nu au mai fost văzute până acum în Marea Britanie, vor fi expuse în toamnă la Tate Modern, potrivit The Guardian, potrivit news.ro.

Acestea includ remarcabila pictură „Still Life With Fruit Dish”, împrumutată de la Museum of Modern Art din New York, care confirmă reputaţia lui Cézanne ca unul dintre cei mai moderni artişti europeni.

În total, 80 de picturi, acuarele şi desene urmăresc viaţa şi opera unei „figuri esenţiale în direcţia artei moderne”, a spus Frances Morris, directorul Tate Modern.

Expoziţia Cézanne include lucrări din Europa, Asia şi America.

Lucrarea „Still Life With Fruit Dish” a fost deţinută odată de Paul Gauguin, care a pictat-o în fundalul propriului său tablou „Woman in Front of a Still Life By Cézanne”.

Gauguin a descris tabloul lui Cézanne drept „o perlă excepţională, lumina ochilor mei”, dar a fost nevoit să-l vândă pentru a-şi plăti reţetele medicale.

Expoziţia se deschide cu unul dintre cele mai vechi autoportrete pictate de artist, o imagine a „unui bărbat sofisticat pe cale să cucerească capitala” în timp ce se pregătea să-şi părăsească casa din Provence pentru Paris, a declarat Natalia Sidlina, curator la Tate Modern.

Expoziţia va fi deschisă din 6 octombrie până la 12 martie 2023.