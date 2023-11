Lucrările a 28 de artişti, în expoziţia itinerantă a Simpozionului Internaţional de Acuarelă Tarcău, vernisată la Oradea

Expoziţia itinerantă a Simpozionului Internaţional de Acuarelă Tarcău, 2019-2023, a fost vernisată joi seară în Muzeul Oraşului Oradea, din Cetate, urmând să poată fi vizitată timp de trei luni.

Cele aproape 80 de lucrări expuse pe simeze sunt creaţii realizate de 28 de artişti acuarelişti profesionişti pe parcursul ultimilor cinci ani, în cadrul taberelor de creaţie organizate de Fundaţia Mircea Titus Romanescu şi Comuna Tarcău, pe Valea Tarcăului.

"Noi am pornit cu gândul să promovăm acuarela. Ne-am oprit la Valea Tarcăului şi la numele Iuliei Hălăucescu pentru că ea a fost un artist care şi-a devotat viaţa acuarelei. Şi ne-am spus că acolo e locul unde noi trebuie să realizăm un Fenomen Tarcău. Am ajuns deja la o definiţie - Tarcău, ţinutul acuarelei. Prin perpetuare, prin lucrul permanent cu diferiţi artişti," a declarat, pentru AGERPRES, organizatorul taberelor de creaţie, Mircea Titus Romanescu.

Expoziţia cuprinde, de asemenea, şi câteva lucrări ale Iuliei Hălăucescu, artista supranumită şi "doamna acuarelei româneşti", care a lăsat Tarcăului peste 200 de lucrări, majoritatea acuarele şi care stau la baza singurului muzeu de acuarelă din ţară, care îi poartă numele. Centenarul naşterii sale va fi sărbătorit în anul 2024, începând cu 31 martie, data naşterii, prin evenimente speciale, dedicate acesteia, a anunţat primarul comunei Tarcău, Mircea Nistor.

"Tarcăul are o comoară, Iulia Hălăucescu, o artistă de talie mondială, care s-a născut la Tarcău, a copilărit la Tarcău şi s-a întors la Tarcău pentru a crea un muzeu - nu ştiu dacă mai există în lume - exclusiv de acuarelă, dar Tarcăul are un muzeu dedicat acestui gen de artă, 90% din operele expuse şi donate de ea reprezintă acuarele," a spus primarul Nistor.

La vernisaj au mai participat cei doi membri fondatori ai Fundaţiei, Mircea Titus Romanescu şi soţia acestuia, Liliana, criticul de artă Aurel Chiriac şi singurul expozant bihorean, Erwin Racz.

Profesorul universitar Aurel Chiriac şi-a exprimat câteva impresii despre această expoziţie ale cărei lucrări, în primul rând, familiarizează privitorii cu măreţia naturii locului, Valea Tarcăului, un vechi traseu de legătură între Transilvania şi Moldova, populat şi întreţinut din timpuri străvechi, de o frumuseţe şi un pitoresc aparte.

"Peisajele realizate de participanţi nu fac decât să ne transmită sentimentul unei comuniuni cu natura, cu plaiuri ce şi-au păstrat inocenţa într-o lume contemporană nu întotdeauna dispusă să le respecte. La umbra Ceahlăului, pictorii din tabără au fost fascinaţi de frumuseţea inegalabilă a unui spaţiu ce le-a dat şansa regăsirii de sine," a spus Aurel Chiriac.

Ceea ce este specific acuarelei, a subliniat criticul de artă, este transparenţa culorii, care lasă să se întrevadă fondul alb al hârtiei, iar ceea ce conferă însă farmec şi personalitate lucrărilor este delicateţea, compoziţiile rezultate fiind abandonate clipei. În opinia sa, acuareliştii dedicaţi acestui gen de artă de la Tarcău nu fac decât să fie continuatorii unor înaintaşi celebri, precum Carol Pop de Szatmari, Ştefan Luchian, Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonitza ş.a.

"Eu am fost propus de domnul Chiriac să fac parte din acest fenomen, cum spunea dl Romanescu. Cel mai mult îmi place la tehnica acuarelei spontaneitatea, necesitând multă forţă şi viteză. Am participat doar anul trecut, însă a fost o experienţă extraordinară. Am descoperit artişti foarte, foarte buni, care lucrează zilnic cinci-şase ore de acuarelă. Trebuie lucrat foarte mult şi atunci se vede din tuşă," a declarat, pentru AGERPRES, Erwin Racz, profesor la Liceul de artă.

Primarul Mircea Nistor le-a mulţumit membrilor fondatori ai Fundaţiei Mircea Titus Romanescu, parteneri în organizarea anuală, din 2019, a Festivalului internaţional de acuarelă de la Tarcău. Printre acuareliştii români s-au aflat şi unii străini, din Republica Moldova, Cehia, Grecia sau chiar China.

"Eu iubesc foarte mult această tehnică pentru că este spontană şi sinceră. Tabăra o programăm de obicei în iulie, iar până anul trecut am ţinut câte două tabere anual, una de vară, una de toamnă. Ne-am străduit să aducem acuarelişti nume recunoscute, precum Teodor Buzu, care trăieşte la Tabor, în Cehia, dar şi alţii. Am început cu cinci artişti, dar am ajuns la şapte-opt, iar pentru anul viitor avem deja pe listă zece artişti," a declarat, pentru AGERPRES, Liliana Romanescu, directorul executiv al fundaţiei.

Expoziţia aceasta unicat a pornit în 2022, de la Piatra Neamţ, în anul 2023 fiind itinerată la Iaşi, la Bacău, la Ploieşti şi la Oradea, urmând în februarie 2024, la Bistriţa-Năsăud, apoi Bucureşti şi altele.

Expoziţia de acuarele este organizată la Oradea de Muzeul Ţării Crişurilor Oradea - Complex Muzeal în parteneriat cu Consiliul Judeţean Bihor, Primăria Municipiului Oradea, Fundaţia Mircea Titus Romanescu, Consiliul Local Tarcău - comuna Tarcău, judeţul Neamţ.