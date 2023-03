Lucrările a opt artiști români din generații diferite vor fi expuse la Palatul Culturii din Iași: Romanian Creative Week are loc în perioada 19-28 mai

Lucrările a opt artişti români din generaţii diferite vor fi expuse la Palatul Culturii din Iaşi, în perioada 19-28 mai, în cadrul Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative româneşti.

Potrivit organizatorilor RCW, expoziţia "Metaphors Are to Thought What Waves Are to Sea" va fi organizată în cadrul secţiunii Arts & Crafts şi va oferi un adevărat spectacol de pictură, sculptură, desen, grafică, video sau fotografie, conform Agerpres.

Prin intermediul unui comunicat de presă, organizatorii RCW susţin că metafora, "actorul" principal al expoziţiei, joacă un rol decisiv, care provoacă şi, totodată, care fascinează imaginaţia publicului.

"Imaginile, în general, şi arta vizuală, în particular, posedă o capacitate specială de a da formă înţelesurilor metaforice, iar Metaphors Are to Thought What Waves Are to Sea este o expoziţie care oferă diverse încorporări ale metaforei, însă, mai pregnant, a ceea ce s-ar putea numi o predispoziţie metaforică fundamentală, în lucrările realizate de cei opt artişti. Ceea ce au în comun toate lucrările din expoziţie este capacitatea lor de a invita ferm, dar blând "să fie întâlnite cu o atenţie generoasă: scrutate în acest mod, fiecare din ele poate genera o multitudine neconstrângătoare de sensuri fascinante", arată Bogdan Iacob, istoric de artă şi cadru didactic al Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, curatorul expoziţiei.

Aflat la cea de-a treia ediţie, Romanian Creative Week este organizat de Federaţia Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), singura federaţie patronală reprezentativă la nivel naţional ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. Înfiinţată la Iaşi, în 2011, FEPIC a organizat peste 50 de acţiuni de promovare naţională şi internaţională a industriilor creative româneşti.