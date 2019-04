Ludovic Orban: 'În bătălie, trădătorii sunt pedepsiţi pe loc, fără proces şi toţi cei care nu vor fi alături de noi, vor suferi de pe urma trădării lor'

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, le-a cerut, sâmbătă, la Craiova, celor prezenţi la o întâlnire regională cu aleşii locali, activul de partid şi candidaţii pentru Parlamentul European, să se implice zilnic în campania pentru alegerile europarlamentare, iar primarilor liberali le-a transmis că are încredere în ei, însă, în caz de trădare, "nu iartă şi nu uită", potrivit agerpres.ro.

"Vă cer, ca preşedinte al Partidului Naţional Liberal, ca, până în 26 mai, să puneţi deoparte plăcerile, tabieturile, să puneţi deoparte alte activităţi, să punem pe primul loc obiectivul fundamental pe care îl avem, să câştigăm alegerile pentru Parlamentul European. În fiecare zi să mergem pe fiecare stradă, fiecare casă, să vorbim cu toţi românii pe care îi întâlnim şi să le spunem că destinul României este în mâinile lor, că au la dispoziţie glonţul de argint care poate să ucidă fiara pesedistă şi că acest glonţ de argint este ştampila pe care o primesc şi să pună această ştampilă pe Partidul Naţional Liberal", a spus Ludovic Orban.

Acesta a afirmat că ştie presiunile la care sunt supuşi primarii PNL de către PSD, motiv pentru care are echipe de rezervă care pot face campanie în cazul în care mai cedează câte unul. "Am încredere în primarii PNL, deşi ştiu foarte bine ce fac pesediştii, cum sunt toată ziua la uşa lor, cum le promit marea cu sarea, cum încearcă, prin toate mijloacele, să-i convingă să nu facă campanie pentru PNL. Şi vă spun, fraţilor, că şi acolo unde mai cedează câte-un primar, PNL are echipe care pot să facă campanie şi pot să bată PSD-ul. Şi vă mai spun un lucru: nu iert şi nu uit. În bătălie, trădătorii sunt pedepsiţi pe loc, fără proces şi toţi cei care nu vor fi alături de noi, deşi au primit încrederea românilor, vor suferi de pe urma trădării lor, pentru că vom câştiga. Sunt convins că toţi veţi intra pe câmpul de luptă şi sunt convins că toţi veţi fi alături de linia întîi care va porni asaltul împotriva ciumei roşii şi fiecare dintre voi va avea parte de gloria acestei victorii uriaşe în care nimeni nu credea în urmă cu doi ani de zile şi în care astăzi credem cu toţi", a afirmat preşedintele PNL.

Orban a susţinut că, din cauza amânării majorării pensiilor, pensionarii au pierdut bani şi în 2018 şi în 2019. "Spuneţi-le părinţilor şi bunicilor noştri că PSD şi-a bătut joc de ei, că le-au promis creşterea pensiilor, că vor aduce punctul de pensie la 45% din salariul mediu. Minciuni gogonate. Nu numai că nu s-au ţinut de cuvânt, nu numai că n-au crescut pensiile, dar au tăiat pensiile şi în 2018 şi în 2019, pentru că, în loc să crească punctul de pensie de la 1 ianuarie cu 9%, în fiecare din cei doi ani, au amânat creşterea punctului de pensie în 2018 pe 1 iulie, iar în 2019 au amânat pe 1 septembrie creşterea punctului de pensie, pentru că sunt alegeri prezidenţiale şi îşi imaginează că, dacă măresc pensiile în campanie electorală, o să-i mai voteze vreun pensionar care are scaun la cap şi care ştie să socotească cât i-a furat PSD din pensie şi-n 2018, şi-n 2019", a mai spus liderul liberal.

La reuniunea care a avut loc pe Esplanada Teatrului Naţional "Marin Sorescu" din Craiova, au mai participat secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, preşedintele PNL Dolj, Ştefan Stoica, lideri naţionali şi locali ai PNL, primari, parlamentari şi candidaţi la alegerile europarlamentare, printre care Rareş Bogdan, Marian Jean Marinescu, Cristian Buşoi, Mihai Ţurcanu.