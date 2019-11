Ludovic Orban a provocat CUTREMUR în sistemul de sănătate: 'Bugetele au rămas blocate' / 'E un anunț destul de grav'

Premierul Ludovic Orban anunță că, în prezent, nu sunt bani suficienți pentru a încheia anul nici pentru salarii, nici pentru programele de sănătate. Declarația a fost comentată de liderii de sindicate și asociații ale pacienților. În timp ce Cezar Irimia spune că situația este dezastruoasă în sistem și el a semnalat acest lucru încă de la începutul anului, președintele SANITAS afirmă că declarația premierului este una gravă și nu trebuia făcută înainte de alegeri.

„Bugetele spitalelor au rămas blocate încă de pe vremea dlui Ponta. S-au mărit salariile, pe bună dreptate, și noi am susținut mărirea salariilor, dar bugetele nu au mai fost mărite. Din cauza acestui lucru noi am avut de suferit, pacienții, pentru că nu am mai avut acces la toate medicamentele necesare, iar acum dezastrul este finalizat printr-o dispariție majoră a medicamentelor din România, deoarece dna ministru (c.n. Sorina Pintea) a avut o politică de prețuri dezastruoasă. (...) Efectele le simțim încă de la început de an, când am tras semnale de alarmă, am depus memorii la dna ministru. Ne-a ignorat total. (...) Criza financiară este încă de anul trecut, semnalată de noi. Am rămas pe același buget. Nu s-a rectificat nimic. (...) Acesta este realitatea din România. Aceștia sunt miniștrii care ne-au guvernat până acum. Sper ca cei care vin să fie responsabili, altfel îi vom penaliza public și pe ei”, a spus Cezar Irimia, președinte Federatia Asociațiilor bolnavilor de cancer într-o intervenție la Antena3.

„De 10 sau 15 ani, în ultimul trimestru, nu am avut bani. Ceea ce spunea premierul este într-adevăr o chestie gravă, dar nu la modul la ce se întâmplă acum. (...) Problema este că acest avertisment este ceva grav. Vă dați seama, că salariaților nu le pică așa de bine când le spui că nu sunt bani de salarii. Acestea sunt lucruri pe care le discuți înainte cu sindicatele. (...) Mi se pare mai mult o chestie politică cu care nu sunt de acord. (...) Da, e un anunț destul de grav și nu-l faci acum înainte de alegeri, nu-mi place această abordare”, a spus Leonard Bărăscu, președinte SANITAS, la Antena3.

Preşedintele Asociaţiei pentru Protecţia Pacienţilor, Vasile Barbu, a declarat că știa că există dificit în pe fondul național unic de sănătate și pe programele naționale, dar își pune speranța în rectificarea bugetară. Reacția vine după declarațiile premierului Ludovic Orban.

„Într-adevăr, așa este, din discuțiile pe care noi le-am avut cu Casa Națională De Asigurări de Sănătate. E foarte clar, nu sunt bani, există deficit, nu știam valoarea deficitului pe fondul național unic de asigurări de sănătate, dar știam că există deficit major și pe programe naționale și pe serviciile decontate din fond. Ne așteptam ca la rectificare să se facă ceva, sumele sunt foarte mari și mai există din datele pe care le aveam noi, deficit de finanțare și pe salarii, adică acele completări la salarii care sunt derulate tot prin CNAS. Sunt ceva probleme serioase chiar cu asigurarea finanțării”, a declarat, pentru MEDIAFAX, preşedintele Asociaţiei pentru Protecţia Pacienţilor, Vasile Barbu.

Acesta a continuat spunând că este convins că se vor găsi soluții, în cele din urmă, pentru Sănătate.

„Eu sunt convins că până la urmă pentru asta vor asigura, vor găsi soluții. Sumele sunt foarte importante pentru sistemul de sănătate, dar pentru ansamblul buget- consolidat nu cred că ar fi o mare problemă (…) sănătatea e prioritară și cred că vor asigura până la urmă fonduri. Noi ne dorim să fie făcută și cu o mai bună gestionare ( alocarea, n.r) pentru că deficitul care s-a creat acum a fost și din cauza faptului că a fost o sumă făcută fără un studiu de fundamentare (…) pe de altă parte nici nu s-a gestionat foarte bine o parte din bani, știm bine că s-au irosit pe programe care puteau fi decalate altfel, puteau fi gestionate mult mai bine (…) s-au trezit hai că avem bani, hai să băgăm, nu este corect, pentru că se știa din start că va fi deficit”, a mai spus Barbu.