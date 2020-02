Ludovic Orban a scăpat porumbelul: liderul PNL a luat-o pe urmele lui Victor Ponta / VIDEO

PNL va susține candidatura independentă a lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei. În anunțul oficial făcut la sediul central PNL, șeful liberalilor, Ludovic Orban, a declarat joi că în 2012 el nu a votat candidatul susținut de partid și l-a votat pe Nicușor Dan la Capitală. „În 2012 am incalcat disciplina de partid si am votat cu un independent, pe numele lui - Nicusor Dan. L-am urmarit cu mare atentie, sunt convins ca iubeste Bucurestiul, e devotat si dedicat bucurestenilor”, a declarat Ludovic Orban. În 2012, PNL-ul in care era Ludovic Orban, alaturi de PSD, l-au susținut la primăria Capitalei pe independentul Sorin Oprescu (54,79% din voturi), ales din primul tur. Nicușor Dan a candidat independent și a obținut atunci 8.48% din voturi. Pe locurile doi și trei s-au clasat în 2012 Silviu Prigoană (PDL) - 17,12% și Vasile Mocanu (PPDD) - 9,45%.

Un alt politician care a recunoscut public ca nu a votat candidatul sustinut de partidul sau este Victor Ponta: acesta a relatat ca in primul tur al alegerilor prezidentiale din 2009, el nu l-a votat pe candidatul PSD, Mircea Geoana, ci l-a votat pe Crin Antonescu (candidatul PNL). Tot Ponta a zis că el nu l-a votat niciodată pe Iliescu. „In '90 am votat cu Ratiu, n-a iesit, in '92 am votat cu Constantinescu, n-a iesit, in '96 am votat cu domnul Constantinescu, a iesit. In 2000 am votat cu Isarescu, n-a iesit, in 2004 am votat cu Nastase, n-a castigat. In 2009 am votat mai intai cu Antonescu si apoi cu Mircea Geoana, n-a iesit”, a zis Ponta in 2014.