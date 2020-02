Ludovic Orban dă SEMNALUL pentru desemnarea Violetei Alexandru în cursa pentru Primăria Capitalei

Semnal important dat de liderul PNL Ludovic Orban, cu privire la desemnarea ministrului interimar al Muncii, Violeta Alexandru, pentru a candida la Primăria Capitalei.

Citește și: Informare meteo de ULTIMĂ ORĂ - ANM anunță vreme GEROASĂ

"Am crezut că greu voi găsi un om care să muncească mai mult ca mine. Dar am găsit: Violeta Alexandru. Greu am crezut că voi găsi un om mai empatic și deschis la probleme publice, dar am găsit: Violeta Alexandru. Greu am crezut că voi găsi un om care să aibă capacitatea să comunice cu diverse segmente ale societății civile, aceasta este Violeta Alexandru",a declarat Ludovic Orban la Consiliul de Coordonare al PNL București.