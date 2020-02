Ludovic Orban, despre controversații noi procurori-șefi: Și Kovesi a primit aviz negativ de la CSM

Premierul interimar Ludovic Orban a declarat joi, după ce președintele Klaus Iohannis a semnat decretele pentru numirea noilor procurori-șefi (Gabriela Scutea la Parchetul General, Crin-Nicu Bologa la DNA și Elena-Giorgiana Hosu la DIICOT) în condițiile în care Hosu și Scutea au primi aviz negativ de la CSM, că și Laura Codruța Kovesi a primit de două ori avize negative de la CSM.

Întrebat ce așteptări are de la noii procurori-șefi, Orban a zis: 'Sa conduca aceste institutii cu profesionalism, in conditiile legii si in baza obiectivelor stabilite pentru fiecare institutie in parte'. La remarca jurnalistilor ca se incalca recomandarile MCV pentru ca a fost aviz negativ de la CSM in doua cazuri - Scutea si Hosu -, Orban a raspuns: „Ce anume nu respecta prevderile MCV? Am sa va dau un singur exemplu, dna Kovesi a primit aviz negativ si cand a fost propusa Procuror General si cand a fost propusa la primul aviz procuror sef DNA. Eu consider ca propunerile sunt corecte, sunt rezultatul unui proiect de selectie obiectiv, fara partizanat. Am incredere ca cei numiti isi vor face treaba”.