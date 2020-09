Ludovic Orban exclude revenirea la starea de urgență: 'Situaţia e sub control'

Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, la Orşova, că nu există scenariul ca România să se întoarcă la starea de urgenţă şi carantină, afirmând că situaţia este sub control.

"Nu există un astfel de scenariu, după cum vedeţi, de cinci săptămâni am oprit creşterea numărului de infectări, ba chiar am avut două săptămâni o uşoară tendinţă de descreştere a numărului de cazuri. Sigur, descreşterea nu e aşa cum ne-am dori-o, dar situaţia este sub control, am limitat răspândirea virusului, capacitatea de tratare nu este depăşită, toate structurile sistemului de sănătate au posibilitatea şi fac faţă la situaţia în care ne găsim. Nu există aceste ipoteze", a spus Orban, întrebat dacă există varianta ca România să se întoarcă la starea de urgenţă şi lockdown.



Premierul a participat, vineri, la Orşova, judeţul Mehedinţi, la prezentarea proiectului "Conducta de transport gaze naturale pe direcţia Prunişor-Orşova-Băile Herculane-Jupa".