Ludovic Orban iartă, dar nu uită: 'Am fost părăsit la negocieri de Rareș Bogdan, Raluca Turcan, Robert Sighiartău'

Președintele PNL, Ludovic Orban, aruncă în lupta internă toate armele și lansează atacuri dure la adresa Ralucăi Turcan, a lui Rareș Bogdan și a lui Robert Sighiartău. „Am fost lăsat singur”, spune Orban. „PNL nu are nevoie de lideri care azi votează un candidat și mâine fac poză cu altul”.

Ludovic Orban se află, sâmbătă, în campania în care încearcă să își convingă colegii din Botoșani să îl aleagă pentru a fi președinte al PNL încă un mandat. El le-a povestit liberalilor cum a fost abandonat în timpul negocierilor pentru formarea Guvernului de echipa care ar fi trebuit să îl sprijine.

„Deși am fost părăsit în timpul negocierilor de echipa de negociere votată de PNL - trebuie să știți lucrul ăsta: președintele PNL a fost lăsat singur la negocierile pentru formarea acestei coaliții și negocierile pentru formarea Guvernului. Am fost părăsit de Rareș Bogdan, de Raluca Turcan, de Robert Sighiartău, care nu numai că m-au părăsit în timpul negocierilor, ci au încercat să provoace convocarea nestatutară a unui Birou Politic Național în pline negocieri pentru a arunca în aer formarea coaliției”, a spus Orban.

Președintele PNL spune că în ciuda acestor negocieri, care au fost cele mai dificile la care a participat în ultimii 30 de ani, PNL este principalul partid de guvernământ.

„Avem premier, avem președinte României, avem președintele Camerei Deputaților, iar reprezentarea PNL este conformă cu mandatul care mi-a fost acordat la negocieri și anume ponderea pe care o avem în cadrul coaliției”, a spus Orban.

Acesta a vorbit și despre momentul în care contracandidatul său la șefia PNL, Florin Cîțu, și-a făcut poză cu mai mulți lideri de partid care îl susțin la Congresul din septembrie.

„Multă lume m-a întrebat de ce nu am făcut și eu poză cu oameni în spate (ca Florin Cîțu – n.r.). Știți foarte bine că nu am nevoie de o poză cu oameni în spate. Pentru că eu fac o poză cu oamenii în toate localitățile, în toate județele unde mă duc și fac cu fiecare individual. Pentru mine chiar și cei care au fost în poza respectivă sunt colegii mei de partid și partenerii mei, indiferent de deznodământul acestor alegeri interne. Și așa au fost. Să ne uităm puțin: dintre cei care sunt acolo, în poză, eu m-am purtat cu ei nu numai corect, ci chiar am investit în ei. Unde s-a mai văzut într-un partid ca un secretar general (Robert Sighiartău – n.r), care este propus de președintele PNL, să se întoarcă împotriva președintelui PNL, dar să se agațe în continuare să fie secretar general al partidului. Nu există așa ceva în niciun partid politic. Dar am acceptat acest lucru. Până la urmă, oamenii au dreptul la opțiune, au drept și la uitare”, a spus Orban.

El i-a îndemnat pe liberalii din Botoșani să judece ei, pentru că el nu își permite.

„Încrederea se câștigă foarte greu și se pierde foarte, foarte ușor. PNL are nevoie de democrație și mai ales de lideri care respectă democrația. Nu are nevoie de oameni care conduc organizații și care astăzi votează în Biroul Politic un candidat și mâine se duc la poză cu alt candidat, fără să le spună nimic colegilor lor”, a mai spus Ludovic Orban.

Congresul la care va fi ales liderul PNL are loc în 25 septembrie. Pentru funcția de președinte candidează Florin Cîțu și Ludovic Orban.