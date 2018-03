Ludovic Orban, ieșire FULMINANTĂ: 'Dacă există un stat paralel, acesta este controlat de PSD'

Liderul PNL, Ludovic Orban, lansează joi un atac la adresa coaliției de guvernare PSD-ALDE, spunând că de la venirea la puterea a „capturat” toate instituțiile cu mare influență.

„Daca exista un stat paralel, acesta este controlat de PSD. De la revenirea la putere, PSD ocupa in mod programatic institutie dupa institutie a statului. Autoritatea de Supraveghere Financiara, Curtea de Conturi, Autoritatea de Reglementare in Energie, Autoritatea de Reglementare in Comunicatii, Institutul Cultural Roman, TVR, Radioul Public, toate institutii cu o mare influenta asupra unor sectoare importante din societate, au fost capturate de PSD- ALDE. Asta pe langa institutiile care fusesera deja ocupate. Orice institutie care nu este controlata de PSD ( BNR, CSM, DNA, SPP, Consiliul Concurentei ) este tinta unor campanii de denigrare si de distrugere a credibilitatii si capacitatii de actiune. Orice conducator de institutie care nu raspunde la comenzi este atacat violent. Si culmea este ca tocmai ei, care au un plan din ce in ce mai clar de indepartare de democratie, sunt cei care agita bau-baul cu statul paralel. Poate pe naivii care inghit creduli pastila de otrava propagandistica pe care le-o serviti zilnic ii puteti pacali. Pe mine, nu”, scrie Ludovic Orban, pe Facebook.