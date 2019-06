Ludovic Orban, ieşire nervoasă după achitarea europarlamentarului PNL Dan Motreanu: 'Să le fie ruşine. Minciuna are picioare scurte'

Ludovic Orban reacţionează la decizia ÎCCJ de achitare definitivă a lui Dan Motrenu, europarlamentar PNL, în dosarul în care DNA îl acuza de spălare de bani. Liderul PNL aşteaptă scuze de la cei care au atacat PNL pentru că Motreanu a fost inclus pe lista partidului la europarlamentare, deşi era achitat doar în prima instanţă.

"Colegul si prietenul meu Dan Motreanu a fost achitat prin hotarare definitiva. Cand a inceput urmarirea penala contra sa, asa cum am facut si eu si alti colegi liberali, el a facut un pas inapoi si nu a mai candidat pentru nicio functie publica. Dupa achitarea decisa de instanta de fond, cunoscand foarte bine ca in apel nu exista niciun element nou, am decis sa il sustin in candidatura la Parlamentul European. Diversi " binevoitori", actori politici si comentatori "neutri" au incercat sa atace PNL si sa castige capital politic ieftin prin diferite jumatati de adevar aruncate in spatiul public. Sa le fie rusine. Minciuna are picioare scurte. Este cazul sa isi ceara scuze. Dan Motreanu este nevinovat. PNL este un partid in care integritatea, cinstea, corectitudinea sunt la ele acasa", scrie Orban pe Facebook.

Fostul consilier prezidenţial George Scutaru şi fostul vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor Dan Motreanu au fost achitaţi, luni, definitiv, de instanţa supremă în dosarul în care au fost achitaţi în primă instanţă pentru spălare de bani. În acest dosar a mai fost achitată definitiv şi Ana Maria Schaer, administrator al unei societăţi comerciale.



Potrivit DNA, în anul 2008, preşedintele CJ Buzău Cristinel Bîgiu (denunţător în dosar) a primit 700.000 de euro mită de la primarul din Jilava, Adrian Mladin, în schimbul acordării sprijinului acestuia din urmă în demersurile de punere în posesie cu suprafeţe de teren aflate pe raza municipiului Buzău.



Banii ar fi fost împărţiţi cu George Scutaru (deputat şi preşedinte al organizaţiei PNL Buzău la acea vreme), care ar fi primit suma de 170.000 euro, şi Dan Motreanu (secretar general al PNL şi deputat de Călăraşi), care ar fi luat 250.000 de euro, sumele fiind destinate pentru finanţarea campaniei electorale din 2008 (alegeri locale şi generale) a candidaţilor PNL.



DNA susţine că George Scutaru a folosit cei 170.000 de euro pentru a cumpăra prin firma sa, SC Quick Monitoring Media QMM SRL, materialele electorale de la SC Echo International Industry SRL, deţinută de cetăţeanul chinez Chen Lidong. Firma cetăţeanului chinez i-a furnizat lui George Scutaru articole de îmbrăcăminte aduse din China, inscripţionate cu sigla PNL, respectiv tricouri cu mânecă lungă, jachete de iarnă, căciuli şi şorturi.



Procurorii mai notează că George Scutaru a folosit SC Quick Monitoring Media QMM SRL, care avea ca obiect de activitate principal "monitorizare presă", pentru a finanţa ilegal campania electorală a PNL din 2008, prin încheierea de contracte fictive şi efectuarea unor operaţiuni bancare succesive.