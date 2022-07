Ludovic Orban ironizează 'ciocălăul' lui Petre Daea

Liderul Forța Dreptei, Ludovic Orban, a comentat ironic, sâmbătă, explicațiile ministrului Agriculturii, Petre Daea, despre număratul boabelor de porumb.

„Fermieri, uitați de secetă și prezentați ciocălăul (cocean, știulete, n.red.) la control, să vă numere Daea boabele! Evident, noaptea!... a minții!

P.S. Nu am înțeles clar dacă era vorba de ciocălău sau de ciucălău. Nu prea este unu și același lucru. Oricum, și într-un caz și în celălalt, nu sunt boabe de numărat oricât l-ar ține Daea în mână”, a scris Ludovic Orban.

Ministrul Agriculturii a explicat joi, la Antena 3, de ce inspectează știuleții de porumb: „Număr boabele și rândurile boabelor. Deci evaluarea producției. Un știulete, când l-a luat un agronom în mână, el se uită la trei lucruri. În primul rând, dacă e cald. Acela era fierbinte. Când desfaci pănușele și au luat ciocălăul în mână, aproape te încălzești, asta demonstrează că stă rodul ca în etuvă, adică greutăți pentru procesele biologice. În al doilea rând, când intri in lanul de porumb si iei stiuletele in mana, ii numeri boabele de porumb care tot timpul sunt pare, aici e o poveste tehnica care nu merita acum sa fie spusa. Numaram radurile, numaram boabele, stim masa cat e, stim cat da stiulete, stiu densitatea si stiu exact ce produce in zona respectiva”.