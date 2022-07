Ludovic Orban prezice un efect negativ al măsurilor luate de Guvern: 'Le mai pun în cârcă niște bolovani celor care împing economia înainte'

Ludovic Orban, președintele Partidului Forța Dreptei, acuză Guvernul Ciucă că „este repetent la economie”. „Orice om care are cunoștințe elementare despre economie știe că a crește taxele, impozitele și contribuțiile în perioade de inflație mare și risc de recesiune este ca și cum ai turna gaz pe foc”, scrie fostul premier, pe pagina sa de Facebook.

„Inflația deja are consecințele unei creșteri de impozit pe venit. Veniturile oamenilor nu mai au aceeași putere de cumpărare din cauza scumpirilor. La inflația actuală, este ca și cum impozitul pe venit ar fi nu de 10%, ci de 30%. Scăderea puterii de cumpărare a veniturilor oamenilor reduce semnificativ cererea globală pe piața internă, fenomen care va genera o reducere a producției de bunuri și servicii, ceea ce va duce la stagnare sau la recesiune.

În condițiile în care guvernul deja a sărăcit populația prin inflația enormă, deja a afectat negativ perspectivele de creștere economică, acesta nu are nicio justificare pentru creșterea suplimentară a fiscalității. Nu poate să motiveze că are nevoie de venituri suplimentare la buget pentru că deja are venituri suplimentare la buget datorită inflației.

Dacă analizăm și unde cresc taxele, impozitele și contribuțiile, putem trage concluzia evidentă că guvernul îi taxează suplimentar tocmai pe cei care au inițiativă economică, pe cei care contribuie la creșterea economică. Crește fiscalitatea pentru cei care au investit sau investesc în acționariatul companiilor private, pentru cei care desfășoară activități economice prin microîntreprinderi, pentru cei care obțin venituri din activități independente, pentru cei care obțin venituri din contracte part- time etc. Adică le mai pun în cârcă niște bolovani celor care împing economia înainte”, scrie Ludovic Orban.

Fostul lider PNL consideră că „rezultatul acestor măsuri antieconomice va fi unul profund negativ”. „Inflația nu va scădea, ceea ce va duce la scăderea în continuare a puterii de cumpărare a veniturilor. Riscul de intrare în recesiune va crește. Și nici veniturile la buget mult visate de guvernanți nu vor crește conform așteptărilor lor”, concluzionează Orban.