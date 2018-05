Ludovic Orban, prima declarație după ce a făcut PLÂNGERE PENALĂ împotriva Vioricăi Dăncilă și a lui Liviu Dragnea: Sesizarea e depusă de mine ca cetățean -VIDEO

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a depus joi o plângere penală la Parchetul General împotriva premierului Viorica Dăncilă, acuzând-o, printre altele, de înaltă trădare şi uzurparea funcţiei publice, în legătură cu mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Plângerea penală îl vizează și pe Liviu Dragnea.

Liderul PNL o acuză pe Dăncilă de "înaltă trădare, uzurparea funcţiei publice, divulgare de informaţii nepublice şi prezentarea cu rea-credinţă de date inexacte preşedintelui României în scopul ascunderii săvârşirii unor fapte de natură să aducă atingere intereselor statului".

”Am depus o sesizare la PÎCCJ privind anumite fapte săvârșite de Viorica Dăncilă, dar și de președintele PSD, Liviu Dragnea, legat de pregătirea, adoptarea, aducerea la cunoștința opiniei publice a ceea ce s-a scris în memorandum. Spun din capul locului că această sesizare e depusă de mine, Ludovic Orban, ca cetățean al României, şi am făcut acest demers pentru că l-am considerat o obligaţie morală faţă de mine. Nu am închis niciodată ochii, nu am să tac, să fiu pasiv când am să văd lucruri grave care afectează interesele generale ale României. Ceea ce se întâmplă România şi în alte ţări riscă să puna în pericol interesele fundamentale ale României, puse pe taraba de talcioc, de Dragnea şi acoliţii săi, riscă să distrugă orice credibilitate a României pe plan extern, risca să dinamiteze punţi care au fost construite în zeci de ani.

Riscă să pună în pericol interesele fundamentale puse pe talcioc de Dragnea și acoliții lui. Nu am putut să mă fac că nu văd cum România este făcută praf de un clan de pigmei obişnuiţi să se joace în nisip cu lopăţica pe malul lacului Belina. Am depus această sesizare pentru că am considerat necesar ca cineva să sesizeze aceste fapte. Eu nu am calitatatea, nu sunt eu procuror, nu eu hotărăsc dacă cineva este sau nu este vinovat. Pe de altă parte, acolo este vorba de nişte fapte care pot să ridice temeinice semne de întrebare cu privire la încadrarea acestor fapte ca posibile infracţiuni - de exemplu, difuzarea de informaţii cu caracter secret, nepublice, care nu sunt destinate publicităţii, de exemplu, uzurparea de funcţie, de exemplu ascunderea de informaţii către preşedinte, informaţii care pot să afecteze interesele statului român.

Nu pot să accept ca un clan certat cu legea, cu bunul simț, cu democrația, să dinamiteze interesele externe ale României și să facă praf imaginea țării și să pună mai presus intersele lor de clan. Sunt cel mai mare susținător al parteneriatului strategic cu SUA. Sesizarea nu are legătură cu subiectul în cauză, ci cu ceea ce au făcut Viorica Dăncilă și Liviu Dragnea.”, a spus Ludovic Orban la Iași.

Ludovic Orban o acuză pe Viorica Dăncilă că ar fi făcut publice informaţii confidenţiale şi i-ar fi prezentat preşedintelui României informaţii false în legătură cu memorandumul adoptat de guvern pe tema mutării Ambasadei României în Israel.

