Ludovic Orban, RAFALĂ de acuzații după ce ursul lăsat în agonie 18 ore a fost eutanasiat

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, referitor la cazul care a avut loc în Harghita, când un urs rănit într-un accident a fost lăsat să agonizeze 18 ore pe carosabil., că medicul veterinar și prefectul județului au tergiversat foarte mult luarea deciziei, conform Mediafax.

”Au tergiversat foarte mult luarea acestei decizii. Am înțeles că medicul veterinar nici măcar nu avea tranchilizante la el în momentul în care s-a dus acolo. Evident, eu am comunicat cu ministrul de Interne și ministrul mediului. La Ministerul Mediului la ora 11.05 s-a primit solicitarea de aprobare a deciziei și la 12.00 s-a luat decizia de a pune capăt suferinței ursului. La Ministerul de Interne i-am solicitat ministrului să analizeze acțiunea prefectului și am văzut că va demara de schimbare din funcție”, a declarat Ludovic Orban.

El a mai precizat că, potrivit actelor normative, medicul veterinar ar fi trebuit să evalueze situația, prefectul ar fi trebuit convoace Comitetul pentru Situații de Urgență și trebuia luată decizia privitoare la soarta ursului, c”are fie să fie tratat, mai ales că am înțeles că în județul Harghita există două centre în care se puteau face intervenții, fie să se ia decizia să îi fie curmate suferințele”.

Ursul care a fost lăsat să agonizeze aproape o zi pe drum, în Harghita, a fost împușcat de vânători. Potrivit autorităților, animalul a fost ridicat de pe carosabil duminică, după 18 ore de la producerea accidentului.

Din cauza intervenției defectuase, ministrul de Interne Marcel Vela a decis să demareze procedura de demitere a prefectului din Harghita.