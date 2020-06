Ludovic Orban recunoaşte planul pentru Capitală: Se negociază o mare alianţă cu USR-PLUS şi PMP (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban, preşedintele PNL, a declarat că formaţiunea pe care o conduce poartă discuţii în vederea creării unei alianţe electorale alături de USR PLUS şi PMP, pentru susţinerea candidaturii lui Nicuşor Dan la Primăria Capitalei.

"Da, sigur, există o discuţie privitoare la susţinerea lui Nicuşor Dan. În ceea ce ne priveşte pe noi, am luat deja decizia de susţinerea a lui Nicuşor Dan. Din câte ştiu şi USR PLUS a luat decizia, am avut o discuţie şi cu preşedintele PMP, care s-a arătat deschis discuţiilor pentru o alianţă în vederea susţinerii lui Nicuşor Dan ", a declarat Ludovic Orban, duminică, la B1 Tv, întrebat dacă PNL poartă discuţii pentru o alianţă electorală cu USR şi PMP pentru alegerile locale, notează Agerpres.

Întrebat dacă dincolo de Capitală există perspectiva unei alianţe la nivel naţional, liderul PNL a spus: "Nu la nivel naţional, nu".



"În alegerile locale contează foarte mult persoana candidatului. Într-adevăr, unde-i important, în oraşe mari sau capitala României, acolo, votul este cu o puternică componentă politică, deşi Nicuşor Dan este un om care cunoaşte bine problemele Bucureştiului. El e dedicat acestei poziţii de primar general de o bună perioadă de timp, are nevoie şi de un suport politic foarte solid, cu atât mai mult cu cât pare că Firea plânge şi pe la Pro România, plânge şi pe la ALDE să obţină sprijin", a mai precizat Orban.