Ludovic Orban RENUNȚĂ la șomajul tehnic pentru bugetari:'NU mai e un subiect de actualitate'

Premierul Ludovic Orban a anunțat că diminuarea salariilor bugetarilor cu 25% „nu mai este un subiect de actualitate”.

„Deocamdată, acest subiect nu mai este de actualitate”, a spus premierul Ludovic Orban.

„Pentru că ne apropiem de finalul stării de urgență. O mare parte din cei care lucrează în instituții publice sunt implicați în prima linie a bătăliei. Nu poți să renunți la nimeni din MAI. O mare parte din sectorul public este foarte puternic turat. Ne apropiem de finanlul stării de urgență, nu mai e de actualitate”, a motivat Orban.

Prim-ministrul Ludovic Orban declara, joi, ca Guvernul nu a luat deocamdata o decizie cu privire la sectorul bugetar, daca si cum va fi afectat, in actualul context al pandemiei cu coronavirus.

"Cand vom lua o decizie o vom prezenta public. Deocamdata suntem intr-o analiza a nivelului de incarcare a fiecarui sector din zona publica", a declarat Orban.

In urma cu o saptamana, Ludovic Orban a cerut in sedinta de guvern sa fie analizat un proiect de ordonanta de urgenta care prevede ca bugetarii vor lucra, pe rand, cate o jumatate de luna, aflandu-se in restul perioadei intr-o forma echivalenta somajului tehnic.