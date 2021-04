Ludovic Orban spune că USR PLUS are nevoie de timp să se calmeze: Sunt convins că toți din coaliție înțeleg că România are nevoie să fie guvernată

Liderul PNL Ludovic Orban s-a declarat convins, miercuri, dupa demiterea ministrului Sanatatii, ca se va depasi impasul politic din coalitie.

„Opinia mea este ca nu e bine sa porti discutii la cald. Trebuie sa treaca un timp ca fiecare sa analizeze situatia nu pe o baza emotionala. Aici e o decizie rationala, fundamentata, de domeniul evidentei, era o masura necesara”, a spus Orban, despre o sedinta a coalitiei.

Întrebat daca ar putea reveni el premier, dupa ce voci din USR PLUS spun ca nu-l mai vor pe Citu, el a zis: „Premierul e Florin Citu si PNL il sustine pe Citu”.

„E firesc sa apara o anumita suparare” la USR PLUS, a adăugat Orban. El a spus ca se vor gasi solutii politice de depasire a momentului.

„Eu sunt convins ca vom avea intelepciunea sa depasim cat mai repede, Romania are nevoie sa fie guvernata, are nevoie de un Guvern care sa actioneze in interesul cetateanului, un guvern care sa puna in aplicare programul de guvernare si sa castige batalia cu pandemia si sunt convins ca toti colegii din coalitie sunt animati de aceeasi abordare a problemelei si vor intelege ca Romania are nevoie de un guvern”, a indicat Orban.