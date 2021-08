Ludovic Orban, veste uriașă pentru Ioana Mihăilă: Alocăm 2 miliarde pentru Ministerul Sănătății

Președintele PNL Ludovic Orban a anunțat marți ce buget va fi alocat Ministerului Sănătății la rectificarea bugetară.

„În zona Sănătății, am discutat despre o creștere foarte importantă. Cea mai mare creștere, cred, de buget este la Ministerul Sănătății. Vorbim de aproximativ 2 miliarde. De asemenea, am discutat despre alocările bugetare în mai multe domenii pe care le considerăm extrem de importante. Nu în ultimul rând, am discutat și despre finanțarea în plan local, unde există un consens între premier și mine, cât și între colegii din Biroul Executiv al PNL privind necesitatea unui plan de investiții nou în valoare de 50 de miliarde”, a anunțat președintele PNL.